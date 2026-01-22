¥É¥¸¥ã¡¼¥¹GM¡ÖWSÍ¥¾¡³ÎÎ¨¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÁª¼ê¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Æ³ÆþµÄÏÀºÆÇ³¤â¡Ä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¿·²ÃÆþ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Æ±Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÇØÈÖ¹æ23¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤³¤Î³¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¤¬¡¢·èÃÇ¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËË¾¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤½¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£¤³¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤éËöÃ¼¤Þ¤Ç°ìÎ®¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡³ÎÎ¨¤ò¡¢¤³¤ì¤Û¤É²¡¤·¾å¤²¤ëÁª¼ê¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤³¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Ï«»È¸ò¾Ä¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤òÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤âºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤âÄ¹´üÅª¤Ë¤âºÇÁ±¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÂç¤¤ÊÀ©ÅÙÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾Íè¤ËÂç¤¤Ê¥Ä¥±¤ò»Ä¤µ¤º¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¤É¤¦ÃÛ¤¯¤«¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï±¦Íã¤ò¼é¤ê¡¢ÂÇ½ç¤Ï2ÈÖ¤Þ¤¿¤Ï3ÈÖ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£