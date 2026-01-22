元気すぎる森脇健児×明るすぎる宮村優子、捕まったら即死亡のデスゲーム『ランニング・マン』“勧誘”特別映像
数々のホラー小説で世界的なベストセラー作家、スティーヴン・キングが1980年代に発表し、後の映画『バトル・ロワイアル』（2000年）や最近の『イカゲーム』といった“デスゲーム作品”の原点となった小説を映画化した『ランニング・マン』が1月30日より公開される。
【動画】映画『ランニング・マン』“勧誘”特別映像
監督を務めるのは、『ベイビー・ドライバー』『ラストナイト・イン・ソーホー』などで知られるエドガー・ライト。主演は、『トップガン マーヴェリック』での好演で一躍スターダムを駆け上がったグレン・パウエル。
このたび、日本を代表する“ランニング・マン”として、芸能界随一の走り屋として知られる森脇健児を起用した、日本独自の“狂気”あふれる特別映像が解禁となった。
映像は、競技場に立つ森脇が、おなじみの「やる気！元気！森脇！」の決めぜりふとともに、シャドーボクシングを繰り出すハイテンションなあいさつから始まる。森脇は、「追いかけてくるハンターから逃げるっていう簡単なゲーム」「一攫千金もある、夢もあるよ〜！」「やったら健康になりますから、最高ですよ！」と、満面の笑顔とハイテンションでデスゲームへの参加を呼びかける。
そんな、本映像内に差し込まれる“ランニング・マン”のルール説明動画は、『新世紀エヴァンゲリオン』の惣流・アスカ・ラングレー役などで知られる宮村優子がナレーションを担当。宮村は、『バトル・ロワイアル』で残虐なルールを不謹慎なまでに明るく説明するビデオのお姉さんとしても強烈な印象を残した。
今回、25年ぶりに“デスゲームのルール説明役”を務め、楽しげな声で、「誰でも参加可能」、「追いかけてくるハンターから逃げるだけ」、「賞金最大1000億円」という夢のようなゲームを紹介する。
しかし、ルール説明が進んでいくにつれ、明るい声の説明とは裏腹に、ハンターは銃や爆弾、さらにはバズーカやドローンまで使用OK、＜捕獲＝即死亡＞という耳を疑うようなルールが追加されていき、最後は「過去の生存者はゼロ」という戦慄の事実と、死体を背に大量の札束をつかむ勝者の笑顔が映し出され、狂気に満ちた余韻を残してルール動画説明は締めくくられる。
その上で、森脇は「小さいお子さんからおじいちゃん＆おばあちゃんまで、どんどん参加してもらいたい！」と呼びかけている。
さらに、本編を鑑賞した森脇は、「早くも2026年ナンバーワンと言っていい作品。イカれた鬼ごっこと話題だが、スケールの大きさに圧倒され、誰が見てもハラハラドキドキが止まらない！2時間13分一気に見てしまう」と大絶賛。
グレン・パウエル演じる本作の主人公は、金無し、職無し、特殊能力無し、ごく普通の男だが、娘の治療費のため、生きて帰った参加者のいない超過激デスゲームショー「ランニング・マン」に出演することを決意する。
そんな作品のテーマに自身を重ね、「人生大逆転を賭けたランニング・マン、僕も赤坂ミニマラソンや鬼レンチャンではいつも芸能界逆転を賭けて走っていますし、今回アンバサダーをやらせていただき、より一層走る＝逃げることのすごさを感じます。自分のため、そして大切な人のためにも一攫千金を狙って逃げ切りましょう！」とメッセージを残した。
■森脇健児のコメント（全文）
早くも2026年ナンバーワンと言ってもいい作品だ！イカれた鬼ごっこと話題だが、スケールの大きさに圧倒され、誰が見てもハラハラドキドキが止まらない！2時間13分一気に見てしまう。
人生大逆転を賭けたランニング・マン、僕も赤坂ミニマラソンや鬼レンチャンではいつも芸能界逆転を賭けて走っていますし、今回アンバサダーをやらせていただき、より一層走る＝逃げることのすごさを感じます。自分のため、そして大切な人のためにも一攫千金を狙って逃げ切りましょう！
全力で取り組んでいるあなたも！ランニング・マン！逆転ですよ！逆転！
【動画】映画『ランニング・マン』“勧誘”特別映像
監督を務めるのは、『ベイビー・ドライバー』『ラストナイト・イン・ソーホー』などで知られるエドガー・ライト。主演は、『トップガン マーヴェリック』での好演で一躍スターダムを駆け上がったグレン・パウエル。
映像は、競技場に立つ森脇が、おなじみの「やる気！元気！森脇！」の決めぜりふとともに、シャドーボクシングを繰り出すハイテンションなあいさつから始まる。森脇は、「追いかけてくるハンターから逃げるっていう簡単なゲーム」「一攫千金もある、夢もあるよ〜！」「やったら健康になりますから、最高ですよ！」と、満面の笑顔とハイテンションでデスゲームへの参加を呼びかける。
そんな、本映像内に差し込まれる“ランニング・マン”のルール説明動画は、『新世紀エヴァンゲリオン』の惣流・アスカ・ラングレー役などで知られる宮村優子がナレーションを担当。宮村は、『バトル・ロワイアル』で残虐なルールを不謹慎なまでに明るく説明するビデオのお姉さんとしても強烈な印象を残した。
今回、25年ぶりに“デスゲームのルール説明役”を務め、楽しげな声で、「誰でも参加可能」、「追いかけてくるハンターから逃げるだけ」、「賞金最大1000億円」という夢のようなゲームを紹介する。
しかし、ルール説明が進んでいくにつれ、明るい声の説明とは裏腹に、ハンターは銃や爆弾、さらにはバズーカやドローンまで使用OK、＜捕獲＝即死亡＞という耳を疑うようなルールが追加されていき、最後は「過去の生存者はゼロ」という戦慄の事実と、死体を背に大量の札束をつかむ勝者の笑顔が映し出され、狂気に満ちた余韻を残してルール動画説明は締めくくられる。
その上で、森脇は「小さいお子さんからおじいちゃん＆おばあちゃんまで、どんどん参加してもらいたい！」と呼びかけている。
さらに、本編を鑑賞した森脇は、「早くも2026年ナンバーワンと言っていい作品。イカれた鬼ごっこと話題だが、スケールの大きさに圧倒され、誰が見てもハラハラドキドキが止まらない！2時間13分一気に見てしまう」と大絶賛。
グレン・パウエル演じる本作の主人公は、金無し、職無し、特殊能力無し、ごく普通の男だが、娘の治療費のため、生きて帰った参加者のいない超過激デスゲームショー「ランニング・マン」に出演することを決意する。
そんな作品のテーマに自身を重ね、「人生大逆転を賭けたランニング・マン、僕も赤坂ミニマラソンや鬼レンチャンではいつも芸能界逆転を賭けて走っていますし、今回アンバサダーをやらせていただき、より一層走る＝逃げることのすごさを感じます。自分のため、そして大切な人のためにも一攫千金を狙って逃げ切りましょう！」とメッセージを残した。
■森脇健児のコメント（全文）
早くも2026年ナンバーワンと言ってもいい作品だ！イカれた鬼ごっこと話題だが、スケールの大きさに圧倒され、誰が見てもハラハラドキドキが止まらない！2時間13分一気に見てしまう。
人生大逆転を賭けたランニング・マン、僕も赤坂ミニマラソンや鬼レンチャンではいつも芸能界逆転を賭けて走っていますし、今回アンバサダーをやらせていただき、より一層走る＝逃げることのすごさを感じます。自分のため、そして大切な人のためにも一攫千金を狙って逃げ切りましょう！
全力で取り組んでいるあなたも！ランニング・マン！逆転ですよ！逆転！