元プロフィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫（38）が、21日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロとして活動する羽生結弦さん（31）の素顔について語った。

羽生さんについて「神」の1文字で表現したのは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん。自身が小学校5年生の時に、羽生さんは2年生だったが「明らかにオーラがあって」「どんなお兄さんと滑ってても輝いてて」と振り返り、「平昌2連覇した時からはもう、神としか思えなくて」と語った。

対して安藤は「謎」を挙げた。プロの振付師としてカナダを訪れた際、羽生さんも偶然現地でトレーニングをしていた。自身は仲の良い海外の選手らと「久しぶり〜」と再会し、みんなで食事に行くことに。安藤が「ゆずは一緒に行ったことあるの？」と聞いたところ、「誰もない」と判明したため、「じゃあ誘おうよ、せっかくだし」という流れになった。

しかし「断られました」と明かすと、同番組の共演者からは「えーっ！」と驚きの声が。安藤が「みんなでご飯に行くんだけどどう？」と声を掛けたところ、羽生さんは「もうお家でご飯が用意されてるんで行けないです」と返したという。

「誰も交流が、プライベートでない、あんまり」という安藤さんに、高橋さんは「自分は羽生結弦でないといけないという、ファンとか自分を応援してくださる方のために自分自身を保つ、そういうのを凄く感じます」と想像した。

これを受けて「コットン」西村真二は「たしかにボサボサの髪とかも見たことがないですもんね」と納得したが、「河井…」と、まさかの言い間違え。即座に「（アインシュタインの）河井ゆずると間違えました、すいませんすいません」と謝罪したが、「かまいたち」濱家隆一は「河井ゆずるも、奇しくも24時間“河井ゆずる”やけどな」とツッコミ。西村は「たしかに髪ずーっとセットされてる」と認めていた。