藤本美貴、海パンに乳首だけ隠した夫・庄司智春に爆笑「なかなか見ることはない」 息ぴったりすぎて照れ
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの藤本美貴夫妻が22日、東京・池袋のレーベンサロン池袋の『ミライ人間洗濯機』お披露目イベントに参加した。
仲良く登場した2人。「楽しみですね！」と司会から振られると「楽しみです」と2人は返答。庄司は「そろいましたね。息ぴったりですね」と照れ、藤本は「恥ずかしいね」と頬を赤らめていた。
体験のためにバスローブを脱ぐことになった庄司。藤本にバスローブのヒモを引っ張ってもらい「あ〜れ〜」的なことをしようとしたが失敗するハプニングも。自ら脱ぎ、海パン一丁になった庄司だったが、乳首には見えないようにシールが。「良いじゃない」と仕上がった肉体美を絶賛しながら藤本は「乳首は隠すんですね」とイジった。庄司は「庄司の乳首を見たくない人もいるかもしれないから」と説明すると藤本は「旦那さんのこんな時をなかなか見ることはないですからね」と異色なスタイリングに爆笑だった。
入浴体験後、庄司は再びバスローブを着用。前も閉めたところで藤本は「せっかくなら開けておきなよ」とバスローブの前を開けさせていた。そして、入浴でキレイになった庄司を触り、藤本は「本当にツルツル！結構、衝撃かも！」となでた。庄司は「水着貸してあげるから入りなよ」と言われると、藤本は「私、それで足りないのよ。家だったらいいんだけど」とツッコんでいた。
『ミライ人間洗濯機』は、昨年4月から10月に大阪で開催された『2025大阪・関西万博』で注目を集めた「大阪ヘアケアパビリオン」で展示された入るだけで全身が洗える入浴マシンとなっている。1970年の『大阪万博』で未来の夢として描かれた『人間洗濯機』の進化系となっている。23日から一般体験会の抽選申し込みが開始される。
