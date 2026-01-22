【ファミマ】白をまとったいちご狩り「いちご&ホイップサンド」が新登場
ファミリーマートはこのほど、「いちご&ホイップサンド」(498円)を全国のファミリーマートで発売した。
「いちご&ホイップサンド」(498円)
ファミリーマートでは1月6日より、練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなどの「白」の素材をまとい、いちごの魅力を最大限に引き出した全16種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などを展開する、「ファミマの白をまとったいちご狩り」を全国で実施している。開始からわずか1週間で累計販売数324万食を突破。特に販売数量の多い商品として、「つぶつぶいちごミルクメロンパン」(178円)や「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」(230円)が好調な売れ行きを見せている。
1月13日には、いちご&ホイップサンドがラインアップに加わった。ふんわりしっとり食パンといちごのシンプルな組み合わせが特徴のサンドイッチで、数量限定での販売となる。
