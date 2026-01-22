1児の母・木村文乃「ごはんも進む」鶏肉の甘辛煮など手料理ズラリ食卓披露「寒い時期にピッタリ」「品数多くて素晴らしい」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】女優の木村文乃が1月21日、自身のInstagramを更新。豪華な食卓を披露し、反響が寄せられている。
【写真】1児の母・38歳女優「品数多くて素晴らしい」鶏肉の甘辛煮・玄米ごはんなど並んだ食卓
木村は「大根とゴボウ、鶏肉の甘辛煮」「冷ややっこ（しらすめかぶ）」「トマトのナムル風」「モロヘイヤの生姜風味おひたし」「ジャガイモと玉ねぎのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」とメニューを記し、ずらりと食卓に並んだ手料理の写真を公開。「食事の邪魔をしないのに しっかり辛さを出して旨味につなげてくる最強の唐辛子（有機）を見つけてしまい こってりとした甘辛でごはんも進むし 身体もポカポカに仕上がりました」とおかずの味付けについて紹介した。
また、「世界的に寒波が襲ってきてるから 身体の中から温めて免疫上げて行こうね」とファンに向けメッセージを綴っている。
この投稿に「美味しそう」「品数多くて素晴らしい」「寒い時期にピッタリのご飯」「羨ましい食卓」などと話題となっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
