三上悠亜、ミニ浴衣で美脚際立つチア姿「国宝級の美しさ」「スタイル憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】タレントの三上悠亜が1月20日、自身のInstagramを更新。ミニ丈浴衣姿を公開し、注目が集まっている。
【写真】32歳美女「国宝級の美しさ」ミニ浴衣＆ショーパンのチア姿
三上は「いつも綺麗に撮ってくれてありがとう」とつづり、写真を投稿。三上は2025年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入しており、スラリと伸びた脚が際立つブルーのミニ丈浴衣にショートパンツのコーディネートでのチア姿を披露している。
この投稿に「可愛い」「青い浴衣似合ってる」「笑顔が最高」「国宝級の美しさ」「スタイル憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳美女「国宝級の美しさ」ミニ浴衣＆ショーパンのチア姿
◆三上悠亜、ショート丈浴衣でのチア姿公開
三上は「いつも綺麗に撮ってくれてありがとう」とつづり、写真を投稿。三上は2025年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入しており、スラリと伸びた脚が際立つブルーのミニ丈浴衣にショートパンツのコーディネートでのチア姿を披露している。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に「可愛い」「青い浴衣似合ってる」「笑顔が最高」「国宝級の美しさ」「スタイル憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】