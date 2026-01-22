メーガン妃、Netflix『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン3更新はなし 視聴数が伸び悩み
メーガン妃がおもてなしの作法を指南するNetflixシリーズ『ウィズ・ラブ、メーガン』。クリスマス特別番組を投入するも、視聴者数が振るわず、シーズン3更新は見送られることとなったようだ。
【写真】クリスマス番組でヘンリー王子とキス！ 子どもたちの手紙をデザインしたマグカップ＆大坂なおみも登場
現地時間1月19日、Page Sixが複数の情報筋の話として『ウィズ・ラブ、メーガン』のシーズン3更新はないと報じた。関係者の1人は、「シリーズとして復活することはない。ホリデースぺシャルの話は出ているが、何も決まっていない」と話しているそうだ。
Deadlineによると、シェフのデイビッド・チャンやクリッシー・テイゲン、タン・フランス、ポッドキャスターのジェイ・シェティをゲストに招き、昨年8月26日に配信スタートしたシーズン2は、9月から12月の4ヵ月間の視聴回数がわずか200万回に留まり、同年後半に視聴された番組ランキングでは1217位という結果に終わったという。
また、12月3日に公開された特別番組『ウィズ・ラブ、メーガン クリスマス・スペシャル』も、プロテニス選手の大坂なおみや、リアリティ料理番組『トップ・シェフ』の審査員として知られる料理人のトム・コリッキオ、ホスピタリティ専門家のウィル・グイダラ、慈善家で友人のケリー・マッキー・ザイフェン、友人で作家兼プロデューサーのリンジー・ロスらをゲストに招き、予告編では夫ヘンリー王子とのキスを披露したにも関わらず、視聴回数240万回と振るわず、ランキングでもシーズン2よりは良いものの1015位と伸び悩んだ。
なお、メーガン妃とヘンリー王子は昨年8月に、Netflixとの契約をそれまでより格の低いファーストルック契約として結び直しており、メーガン妃のライフスタイルブランド「As Ever」との提携も今後継続される。
【写真】クリスマス番組でヘンリー王子とキス！ 子どもたちの手紙をデザインしたマグカップ＆大坂なおみも登場
現地時間1月19日、Page Sixが複数の情報筋の話として『ウィズ・ラブ、メーガン』のシーズン3更新はないと報じた。関係者の1人は、「シリーズとして復活することはない。ホリデースぺシャルの話は出ているが、何も決まっていない」と話しているそうだ。
また、12月3日に公開された特別番組『ウィズ・ラブ、メーガン クリスマス・スペシャル』も、プロテニス選手の大坂なおみや、リアリティ料理番組『トップ・シェフ』の審査員として知られる料理人のトム・コリッキオ、ホスピタリティ専門家のウィル・グイダラ、慈善家で友人のケリー・マッキー・ザイフェン、友人で作家兼プロデューサーのリンジー・ロスらをゲストに招き、予告編では夫ヘンリー王子とのキスを披露したにも関わらず、視聴回数240万回と振るわず、ランキングでもシーズン2よりは良いものの1015位と伸び悩んだ。
なお、メーガン妃とヘンリー王子は昨年8月に、Netflixとの契約をそれまでより格の低いファーストルック契約として結び直しており、メーガン妃のライフスタイルブランド「As Ever」との提携も今後継続される。