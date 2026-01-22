愛媛・南海放送の青木美奈実アナが２２日までに自身のインスタグラムを更新。表彰を受けたことを報告した。

青木アナは「ディレクターとナレーションを務めた番組『タコガール‼︎〜わたしの中のもなか〜』が第５６回科学放送高柳賞の優秀賞を受賞しました！」と伝えた。

続けて「きのうは東京で行われた授賞式へ。放送関係者だけでなく、各分野のトップを走る研究者の方々、審査員の方々などと交流でき充実した時間を過ごさせていただきました！」と登壇して表彰された姿を複数投稿。「ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくった。

この投稿に「青木アナおめでとう御座います。素晴らしい活躍ですね」「おめでとう 看板娘」「パンツスーツって聞いたけど 想像と違ってた けど 良く似合ってる さすがです」「南海放送のエースですね」など称賛の声が続いている。

２０１９年に南海放送に入社した青木アナは、２０２２年７月に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿３時間ＳＰ」に初出演。共演した元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーに“公開スカウト”されて話題に。南海放送の先輩アナからは「顔面偏差値８５」の正統派美人として紹介された。