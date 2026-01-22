冨安は今冬アヤックスに加入した

オランダ1部アヤックスは現地時間1月21日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでスペイン1部ビジャレアルと対戦し、2-1で勝利した。

試合後の会見でフレット・グリム監督はDF冨安健洋のデビューについて「状況は良い時も悪い時もある。辛抱強く待つしかない」と語った。オランダメディア「Voetbal International」が報じた。

冨安は昨年7月にイングランド1部アーセナルと契約解除。未所属の状態が続いていたなかで同年12月に今季終了までの短期契約でアヤックスに加入した。負傷によって2024年10月以来公式戦から遠ざかっているが、すでにチーム練習にも一部合流しており復帰時期が注目されている。

ビジャレアルに勝利したCLの試合後の会見でも指揮官へ冨安の復帰についての質問が向けられた。グリム監督は「リハビリは順調に進んでいる」と語りつつ、「彼は時間を見つけては我々と一緒にトレーニングをしているが、状況は良い時と悪い時に波がある。辛抱強く待つしかない」と語った。

さらに復帰時期に対して聞かれると「よくある質問だが、状態は日によって異なる。最終的には良い状態を維持できるかどうかが重要だ。それができれば次のステップへと進むことができる」と話すにとどまり、具体的な復帰時期は未定のようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）