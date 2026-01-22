お風呂上りやプールの後に便利！スケーター TVアニメ『名探偵コナン』吸水速乾タオルキャップ
様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、TVアニメ『名探偵コナン』の吸水速乾タオルキャップが登場！
お風呂上りやプールの後に、「江戸川コナン」のタオルキャップが濡れた髪を包み込んでくれます☆
価格：1,540円（税込）
サイズ：約230×170mm
取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、 量販店などで順次販売予定
スケーターから、人気TVアニメ『名探偵コナン』の主人公「江戸川コナン」のデザインを採用した「吸水速乾タオルキャップ」が登場。
吸水性と速乾性に優れたマイクロファイバー生地が使用されたタオルキャップです。
お風呂上がりやスイミングの後に被るだけで、 髪の水分を素早く吸収します。
ドライヤーをかける時間を短縮できるため、 熱による髪へのダメージを軽減したい方にもおすすめです！
デザイン面では、 『名探偵コナン』の主人公「江戸川コナン」のお顔を立体的に再現。
特徴的な髪型やメガネ、 表情などのディテールにこだわり、 被るだけでキャラクターになりきれる楽しいグッズです☆
ゴム入りの口ゴム仕様により、 子供から大人まで幅広いサイズに対応し、 動いてもずれにくい設計となっています。
柔らかな肌触りの生地が優しく頭を包み込みます。
毎日のお風呂上がりはもちろん、 スイミングスクールや海水浴などのレジャーシーンでも活躍！
洗濯機で丸洗いが可能なため、 いつでも清潔に使用できるのも嬉しいポイントです。
「江戸川コナン」になりきれる、便利で楽しいタオルキャップ！
スケーター TVアニメ『名探偵コナン』吸水速乾タオルキャップは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、 量販店などで順次販売予定です。
© 青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
