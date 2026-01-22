生田絵梨花、初のフルアルバム発売決定 ピアノサウンドを軸に全11曲を収録
俳優・歌手の生田絵梨花が初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』を4月22日にリリースすることが発表された。
【ライブ写真】ピアノ演奏で魅了する生田絵梨花 全国ツアーファイナル公演の模様
同作には、テレビアニメ『本好きの下剋上〜領主の養女〜』エンディングテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲を収録。29歳になった生田が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目を向ける強い想いをていねいに紡いだ一枚となる。
ピアノサウンドを軸に、生田の澄んだ声色が魅力の楽曲の中には、自身が作詞作曲に携わった楽曲も含まれ、言葉やメロディに素直な感情を込めながら、これまで以上に自分自身と向き合った作品に仕上がっている。
作家陣には、日本を代表するトップクリエイターたちが参加し、ソロアーティストとしての生田の新たな魅力を引き出している。
さらに、初回盤にはツアー『Erika Ikuta Tour 2025「bitter candy」』のファイナル公演の映像も収録。初披露となった「ピリオド」を収めた、ファン必見の貴重な映像となっている。そのほか、アクリルスタンドやリリック＆フォトブック、トレーディングカードやポストカードなども付属する。通常盤にはスマホサイズステッカー（全3種のうちランダム1種封入）が付属する。
同作のリリースを記念して、早期予約特典およびチェーン店舗別特典の実施も決定。詳細は追って発表される。
【ライブ写真】ピアノ演奏で魅了する生田絵梨花 全国ツアーファイナル公演の模様
同作には、テレビアニメ『本好きの下剋上〜領主の養女〜』エンディングテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲を収録。29歳になった生田が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目を向ける強い想いをていねいに紡いだ一枚となる。
作家陣には、日本を代表するトップクリエイターたちが参加し、ソロアーティストとしての生田の新たな魅力を引き出している。
さらに、初回盤にはツアー『Erika Ikuta Tour 2025「bitter candy」』のファイナル公演の映像も収録。初披露となった「ピリオド」を収めた、ファン必見の貴重な映像となっている。そのほか、アクリルスタンドやリリック＆フォトブック、トレーディングカードやポストカードなども付属する。通常盤にはスマホサイズステッカー（全3種のうちランダム1種封入）が付属する。
同作のリリースを記念して、早期予約特典およびチェーン店舗別特典の実施も決定。詳細は追って発表される。