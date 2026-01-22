ぼる塾・田辺智加、スイーツ消費額は「42年の人生で家が建てられるかも」 ここ数日で30万円使う
お笑いトリオ・ぼる塾（田辺智加／42、あんり／31、きりやはるか／30）が22日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新スイーツ発表会』に登壇。芸能界屈指のスイーツ好きで知られる田辺が自身のスイーツ消費額を明かした。
【写真】「ん〜!!」幸せそうにスイーツを頬張るぼる塾
普段のスイーツを食べる頻度を聞かれると、田辺は「毎食後」とし、「ここ最近、バレンタインの時期ということもあって、ここ数日でスイーツに30万円使っております」と告白して驚かせた。
あんりは「田辺さんって、たくさん食べるんですけど、合間でも、仕事がなくても、毎日本当にスイーツ食べてるんですよ。よく見かけます。秒ごとに食べてますよ。食べてない時間が少ないくらい」と明かした。
田辺の生涯消費額について、あんりは「もう数字に出したら倒れちゃうんじゃないですか」と言うと、田辺は「42年の人生で家が建てられるかもしれない」と笑いをこぼしていた。
そのほか、俳優の綱啓永（27）が登壇した。
