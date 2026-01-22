トランプ米大統領は昨年12月、「トランプ級」大型戦艦などを建造する「ゴールデンフリート（黄金艦隊）」構想を発表した。米海軍によれば、新型艦は全長260メートル前後、排水量3万トン以上で、全長263メートルの戦艦大和に匹敵する大きさを誇り、最終的に20〜25隻が就役予定だという。

「これまで建造されたどの戦艦よりも速く、大きく、圧倒的で、100倍強力なものになる」（トランプ米大統領）

しかし、世界の軍事専門家でこの言葉を信じている人はほとんどいないだろう。世界と米国の歴史と現状を無視した構想だからだ。

宇宙船のような “戦艦”

まず、現在のアメリカにとって脅威である中国との高強度の戦闘空間において、戦艦が活躍できる場所はないのだ。

2015年頃までは、米国は空母打撃群などの強力な海空軍力を押し出して中国に勝利する「エアシーバトル構想（*1）」を保持していた。

*1 米軍が想定する中国軍の作戦「接近阻止・領域拒否（A2/AD）」戦略に対抗するため構想した戦略。敵の先制攻撃による被害の極限化、敵の指揮統制・情報活動の盲目化、敵の長距離打撃兵器システムの制圧が主な狙い

しかし、「接近阻止・領域拒否（A2/AD）」の中核をなす、2000発以上とされる短中距離ミサイルの格好の餌食になることがわかり、防衛戦略の変更を余儀なくされた。艦隊では太刀打ちしようがないわけだ。

ところで、昨年７月、「エアシーバトル構想」時代の「遺物」が横須賀港にやってきた。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦（*2）の2番艦「マイケル・モンスーア」である。

*2 高度なステルス性、強力な対地射撃能力が特徴のミサイル駆逐艦モデル

ステルス性を追求した突起物の極めて少ない船体は宇宙船のようだと評される。

イラク戦争で仲間を助けるために戦死した米軍兵士の名前をつけた同艦は2019年に就役した。排水量は1万6000トン。全長610フィート（約186メートル）、幅87フィート（約27メートル）で、30ノット（時速約56キロ）以上の速度で航行できる。

「マイケル・モンスーア」を視察した知人たちは、操艦方法に驚かされたという。舵輪（ラダー）はなく、出力や方向について表示されたコンソールのディスプレイをマウスでクリックして操艦するのだ。

また、知人たちは「マイケル・モンスーア」が搭載する155ミリ砲について、「現在は発射システムにつなげていない」という説明を受けた。いずれ取り外されるという意味のようだった。

ズムウォルト級は最新鋭の科学技術の粋を集めた戦闘艦として、約3兆円もの研究開発費が投入されたと言われている。さらに、想定以上に船体の維持や砲弾などのコストがかさんだ。いずれ取り外されるという意味の説明を受けた155ミリ砲も砲弾が非常に高価でコストを押し上げる原因になっていた。

そして、当初は32隻構想だったズムウォルト級は、結局3隻の建造だけで打ち切られた。米軍は現在、ズムウォルト級について、ステルス性を生かして単独で行動し、遠距離からミサイルを発射、目標を破壊する運用を考えているという。しかし、衛星や高高度偵察機が発達した現代で、どこまで隠密行動が取れるのかは心許ない。

一方、トランプ氏はトランプ級戦艦（*3）について、標準的な砲とミサイルに加え、極超音速兵器、レールガン、高出力レーザー兵器も搭載されると述べた。

*3 2025年12月22日、トランプ大統領の推進する「黄金艦隊」計画の一環として建造が承認された戦艦



「黄金艦隊」計画について会見を開くドナルド・トランプ大統領 ©時事通信社

しかし、電磁誘導によって超高速で発射するレールガンは大容量の電力が必要で、米海軍は一度開発を断念している。トランプ級戦艦は通常動力（原子力以外の動力）としているが、専門家からは「たとえレールガンの開発に成功しても、原子力なしに連続して運用できるのか」という声が上がっている。

迷走を繰り返す米海軍

そもそも、米海軍の艦艇建造は近年、迷走を繰り返していた。

冷戦終結後、超大国となった米国は「向かうところ敵なし」として、フリーダム級・インディペンデンス級沿海域戦闘艦（*4）の建造を計画した。

*4 小型・高速のステルス艦に多目的モジュールを搭載した戦闘艦。モジュールを適宜交換しながらさまざまな任務に対応することが目指された

沿海地域での小規模な紛争や麻薬密輸対策などが想定されていた。ところが、2001年の米国同時多発テロから対テロ戦争が始まり、想定とは異なる運用が求められ、さらに10年代には戦略そのものが「エアシーバトル構想」に移った。結果、フリーダム級は当初52隻の建造を計画したが、32隻で打ち切られた。なお、その後のズムウォルト級は3隻だけの建造に終わった。

予算が確保できても…

そして、中国のミサイルを駆使した「接近阻止・領域拒否（A2/AD）」戦略に対抗するために作られた構想が、多数の小型艦艇や無人艦艇がネットワークでつながり、一体化して攻撃する「DMO(分散海上作戦)」だった。

ところが、その中核として20隻建造するはずだったコンステレーション級フリゲートも昨年11月、コスト増や建造の遅れから2隻だけでの打ち切りが発表された。

また、米国防総省は2023年8月、無人兵器を1年半から2年以内に大量配備する「レプリケーター構想」を発表。米インド太平洋軍のパパロ司令官は2024年6月、米紙ワシントン・ポストのインタビューで「多数の機密装備を用いて台湾海峡を無人の地獄絵図にしたい」と語った。

しかし、その構想も第2次トランプ政権の誕生で頓挫した。黄金艦隊には数十隻の支援・輸送艦が含まれるというが、どこまでDMOを実践できるのかわからない。むしろ、トランプ級戦艦の建造コストが、無人艦や無人潜水艦の建造予算を削り取ってしまうかもしれない。また、予算が確保できても、没落した米国の建造能力で補いきれるのかどうかもわからない。

ところで、米メリーランド州アナポリスにある米海軍士官学校にある博物館には、山本五十六連合艦隊司令長官のコーナーが設けられている。自衛隊元幹部によれば、1941年12月の真珠湾攻撃当時、米国での空母の位置づけは艦隊の護衛といった程度だった。

そうしたなか、多数の空母を集め、真珠湾攻撃を実現した山本の戦術を見て、米国人は「そんなやり方もあるのか」と度肝を抜かれた。米国はその後、空母を中心にした航空戦術を重視し、戦後は空母1隻にイージス艦5隻程度、原子力潜水艦1〜2隻で構成する空母打撃群を中心とした作戦構想を確立した。博物館に設けられたコーナーは時代の先駆者だった山本五十六への敬意の象徴でもある。

一方、46センチ砲という大艦巨砲時代の究極形態として登場した戦艦大和だったが、就役したのは1941年12月だった。結局、大和型戦艦は大和と武蔵が建造されただけで、3番艦は大型空母「信濃」に改装された。太平洋戦争で大きな見せ場もなく、大和は1945年4月、沖縄での戦闘に向かう途中、九州坊ノ岬沖で米軍の攻撃により、生涯を終えた。

トランプ級戦艦の登場は2030年代と言われている。世界と米国の歴史と現状を無視した構想の行方とは……。未来は極めて暗い。

（牧野 愛博）