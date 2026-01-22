ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

クラシックを現代に取り入れて街にでかけよう。ペアで楽しめるデザイン【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

ニューバランスのスニーカーは、1988年に登場したオフロードシューズ「576」のDNAを受け継ぎ、アイコニックモデル「574」を90年代の流線的なイメージでモダナイズした一足。

上質なスエードとレザーを組み合わせたアッパーをホワイトとブラックでトーナルに彩り、洗練された高級感あるルックスに仕上げている。

クラシックな574の魅力を残しつつ、現代的なデザインへと昇華させたスタイルは、カジュアルからモードまで幅広いコーディネートに対応。

ユニセックスサイズで展開され、ペアでのコーディネートも楽しめるアイテムだ。