「手を振っただけで…」球場に姿を見せて“粋なファンサ” 目撃された大谷翔平の近影に米熱狂「振る舞いが大スター過ぎません？」
自主トレに励む姿を目撃された大谷(C)Getty Images
来る新シーズンに向けた準備に余念はない。現地時間1月21日、ドジャースの専門メディア『Dodgers Nation』をはじめとする複数メディアが、本拠地ドジャースタジアムでフィジカルトレーニングを行う大谷翔平の姿を伝えた。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
球春の到来に向け、抜かりはない。ドジャースのTシャツにハーフパンツ姿で球場内に姿を見せた大谷は、GPSデバイスを装着。ストレングス＆コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏も見守る中で、身体の動きを計測し、肉体の状態を細かくチェックした。
当日、球場にはスタジアムツアーに参加していたと思われるファンもいた。『Dodgers Nation』がX上で発信した動画には、スタンドからの黄色い声援に大谷が笑顔で手を挙げて呼応する姿が収められていた。
リラックスした様子で精力的に汗を流す大谷には反響が拡大。『Dodgers Nation』が「天才は止まらない」と発信したX上では「立ち振る舞いが大スター過ぎません？」「なんて素晴らしい職場だろう」「彼は野球とともに生き、野球を愛している」「ドジャースファンがどれだけ大声で叫んだか聞いてみるべき」「手を振っただけだが、オオタニの存在感と圧倒的な人気を感じて興奮してしまう」「思わず笑顔になってしまう瞬間だ」と賛辞が相次いだ。
2月中旬から始まるスプリングトレーニング、さらにワールド・ベースボール・クラシックの出場と、ここから先はタイトな調整が求められる。そうした中で、大谷は気負うことなく淡々と先を見据えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。