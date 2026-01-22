「手を振っただけで…」球場に姿を見せて“粋なファンサ”　目撃された大谷翔平の近影に米熱狂「振る舞いが大スター過ぎません？」

自主トレに励む姿を目撃された大谷(C)Getty Images

来る新シーズンに向けた準備に余念はない。現地時間1月21日、ドジャースの専門メディア『Dodgers Nation』をはじめとする複数メディアが、本拠地ドジャースタジアムでフィジカルトレーニングを行う大谷翔平の姿を伝えた。

球春の到来に向け、抜かりはない。ドジャースのTシャツにハーフパンツ姿で球場内に姿を見せた大谷は、GPSデバイスを装着。ストレングス＆コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏も見守る中で、身体の動きを計測し、肉体の状態を細かくチェックした。

当日、球場にはスタジアムツアーに参加していたと思われるファンもいた。『Dodgers Nation』がX上で発信した動画には、スタンドからの黄色い声援に大谷が笑顔で手を挙げて呼応する姿が収められていた。