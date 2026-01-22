佐久間大介、目黒蓮の旅立ち見送り話題に！ 高級腕時計のサプライズも「最高の仲間愛」「泣きそうに」
Snow Manの佐久間大介さんは1月21日、自身のInstagramを更新。同グループの目黒蓮さんを見送る姿を披露しました。
【写真】佐久間大介＆阿部亮平＆目黒蓮の姿
コメントでは、「めめ、嬉しかっただろうな」「めめ、行ってらっしゃい」「めめの笑顔が全てを語っていて素敵な写真ですね」「めめのために見送ってくれたさっくん、阿部ちゃんの姿見て。泣きそうになったよ」「愛だね」「泣きそうになりました」「最高の仲間愛を感じます」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「めめ、行ってらっしゃい」「行ってらっしゃい」とつづり、写真を1枚載せている佐久間さん。『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、海外へ飛び立つ目黒さんを見送る姿です。目黒さんの左右に佐久間さん、同グループメンバーの阿部亮平さんが立っており、3人とも体を寄せ合っています。
佐久間さんは目黒さんに高級プレゼントを！目黒さんは同日、自身のInstagramのストーリーズにて、「佐久間くんから空港でプレゼントしてもらったブルガリの時計」と報告。腕に着けた高級時計の写真を1枚載せています。さらに佐久間さんはそのストーリーズを引用し「いっぱい傷つけてこいよ！」とエールを送りました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
