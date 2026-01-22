タッカーの打順は2番または3番…ロバーツ監督の構想は“最適解”か　ド軍上位打線を「全く新しいレベルへと引き上げる」

ロバーツ監督はタッカーを2番か3番に据える構想を明らかにした(C)Getty Images

ドジャースが現地時間1月21日、カブスからFAのカイル・タッカーと4年2億4000万ドル（約380億円）で契約したことを正式に発表した。

入団会見で背番号「23」のユニフォームに袖を通したタッカー。デーブ・ロバーツ監督も会見に同席し、タッカーがドジャース打線で何番を打つことになるのか構想を明らかにした。

【動画】タッカーがドジャースに加入 大谷翔平も歓迎のハグ

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、ロバーツ監督が「テオスカー・ヘルナンデスを右翼から左翼へ移し、タッカーを『2番または3番』に据える考えを明かした」と伝え、現時点での起用法が明らかになった。

同メディアは「タッカーの加入は、ドジャースの打線にどのような影響を与えるのか？」と投げかけ、「ロバーツ監督が語ったように、もしタッカーが2番または3番を打つことになれば、ムーキー・ベッツかフレディ・フリーマンのどちらかが、このオールスター選手に場所を譲る形で打順を下げることになるだろう」と予想した。

続けて「2025年シーズンの大半において、打線の上位はショウヘイ・オオタニとともにベッツとフリーマンが形成してきた。そこにタッカーが加わることは、ドジャースの上位打線を全く新しいレベルへと引き上げることを意味する」と見解を述べた。