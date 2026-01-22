青山商事は、ファッションの多様化を背景に自分らしい着こなしを重視するZ世代をはじめとする消費者へ向けた新アイテムとして「レディーススタイルのネクタイ」を1月21日から「洋服の青山」限定30店と公式オンラインストアで販売を開始した。



「レディーススタイルのネクタイ」

昨今、ファッション業界では多様性を尊重した着こなしが浸透してきており、特にZ世代を中心とした層では、「周囲と同じ」ではなく「自分らしさ」を大切に服装を選ぶ傾向が高まっている。同社を利用している女性の消費者においても、これまで選んでこなかったメンズスタイルのオーダースーツを仕立てたり、性別にとらわれないスタイルを取り入れたりすることで、自分らしさを表現する傾向も見受けられるという。そのような背景から、気軽にメンズライクを表現できる「レディーススタイルのネクタイ」を初めて企画した。





今回発売するネクタイは、ブラウスやレディーススタイルジャケットとの相性を追求した設計となっており、メンズスタイルのネクタイと比べ大剣（剣先）幅は約半分、長さも約6〜7センチ短くした。これによって、ブラウスの襟でも結び目をきれいに収めることに加え、レディースタイルジャケットのコンパクトなVゾーンにおいてもバランスをきれいに取ることができ、顔回りをすっきりさせる。また、光沢感のある生地を採用し、厚みと適度な質感に調整するなど、細部にもこだわった。

［小売価格］2189円（税込）

［発売日］1月21日（水）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp