¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢2026Spring¡¿Summer¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÈSHADOWS ON COURT¡É¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÈÎÇä
À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢2026Spring¡¿Summer¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÈSHADOWS ON COURT¡Ê¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È¡Ë¡É¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¡¢1·î23Æü¤«¤éÂè1ÃÆ¡¢3·î¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤òÁ´¹ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢À®Ä¹¤ÎµòÅÀ¡£º£²ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤à¥³¡¼¥È¤ÎÍ¼Êë¤ì¤È¶¦¤Ë±Æ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯É÷·Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¼ïÎà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¤ä¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È¤ò¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¿¼¤¤¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢ÉÛÖçÀ¸ÃÏ¤È¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Î°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
µ¡Ç½ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢´À¤Ê¤É¤Î°áÉþÆâ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡¢È©ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¡£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊUPF50¡Ü¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î40¡ó¤Ë¥¨¥³¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖT¡ÝSHIRT SHADOWS ON COURT BACK¡ÊT¥·¥ã¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È ¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢±Æ¤¬Íî¤Á¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ÎÉ÷·Ê¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡£º¸¶»¤Î¡ÈBUILT FOR THE HARDWOOD, BORN FOR THE NET¡É¥Õ¥ì¡¼¥º¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖWOVEN PANTS SHADOWS ON COURT¡ÊÉÛÖç¥Ñ¥ó¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÉÛÖçÀ¸ÃÏ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡£¸Ô²¼15Ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖT¡ÝSHIRT SHADOWS ON COURT POCKET PRINT¡ÊT¥·¥ã¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È ¥Ý¥±¥Ã¥È ¥×¥ê¥ó¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢±Æ¤¬Íî¤Á¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢SPALDING¥í¥´¤òÀÚÈ´¤¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÈMADE FOR THE GAME¡É¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMESH PANTS SHADOWS ON COURT¡Ê¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥Ä¡£Æ°¤¤ä¤¹¤¯¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë12.5Ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
T¡ÝSHIRT SHADOWS ON COURT BACK¡§5500±ß
WOVEN PANTS SHADOWS ON COURT¡§6930±ß
T¡ÝSHIRT SHADOWS ON COURT POCKET PRINT¡§5500±ß
MESH PANTS SHADOWS ON COURT¡§6930±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
T¡ÝSHIRT SHADOWS ON COURT BACK¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
WOVEN PANTS SHADOWS ON COURT¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
T¡ÝSHIRT SHADOWS ON COURT POCKET PRINT¡§3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
MESH PANTS SHADOWS ON COURT¡§3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://www.spalding.co.jp