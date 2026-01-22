千趣会の通販事業ベルメゾンは、40〜50代を中心とする大人女性に向けた“着るだけ血行促進（体温の輻射による）ウェア”「リカバミー」シリーズを新たに展開する。パジャマ、ナイトブラ、ショーツ、インナー、Tシャツの計5点を1月26日からベルメゾンネットで販売を開始する。

「リカバミー」は、身にまとうことで身体が温まり、血行促進効果が期待できるベルメゾンオリジナルのインナー、ルームウェアシリーズ。

年齢とともに低下しがちな「めぐり」に着目。身体を温めることで血行が促進され、こわばった身体もふっと緩むような心地よさへと繋げる。身生地はIFMC.（イフミック）加工を施した特別な生地を採用している。

機能性インナーによくある化学繊維ではなく、やわらかな綿混素材を厳選して使用している。着用することで、大人女性のデリケートな肌に優しく寄り添う肌触りの良さと、血行促進効果への期待を同時に実現した。

IFMC.（イフミック：集積機能性ミネラル結晶体）はテイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。数種類のミネラルを組み合わせて特殊処理して抽出した物質となる。身体に接触させることで血管から一酸化窒素（NO）が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。医療・介護分野での応用を目指し、東京大学スポーツ先端科学連携研究機構（UTSSI）で研究が進められている。

昨今、フェムケア・フェムテックへの関心が高まる中、40〜50代の女性に見られる、ホルモンバランスの変化に伴う「疲れやすさ」や「なんとなく不調」といった心身の“ゆらぎ”に注目が集まっている。ベルメゾンの消費者からも「年齢と共に億劫になってきた」「なんとなく気が乗らない」といった声が多く聞かれた。創業以来、女性のライフスタイルに寄り添ってきたベルメゾンでは、「大人女性たちの就寝中やリラックスタイムの着る時間すべてを、めぐりを整える時間に変えたい」という想いから、この「リカバミー」シリーズを開発した。「リカバミー」シリーズは、就寝時や日常生活の中で、身体を温めることでめぐりを整え、40〜50代に限らず、身に着けるだけで多くの大人女性の悩みである「めぐり不足」の改善を手助けすることを目指している。



「もっちり綿混ストレッチ快眠パジャマ」

寝返りしやすい構造の血行促進パジャマ「もっちり綿混ストレッチ快眠パジャマ」は、大人女性の「快眠」に焦点を当て、もっちり柔らかくストレッチ性の高い綿混カットソー素材を採用した。さらに、寝返りを妨げない工夫を凝らした形状で、睡眠中の身体の動きをサポートする。身生地はIFMC.（イフミック）加工を施した特別な生地を採用している。



「綿混美胸ナイトブラ」

ストレスフリーで24時間（日中〜就寝時までシーンを問わず着用できること）着用できるインナー「綿混美胸ナイトブラ」は、リラックスタイムだけでなく、24時間快適に着用できるノンワイヤー・カップ付きインナー。特に着心地を左右する身頃は、脇に縫い目がなく立体的に仕上がる「成形編み」技法で編み立てられている。デリケートな肌に縫い代が当たらないストレスフリーな設計と、やさしいフィット感で、様々な身体の動きに寄り添う。 「綿混腹巻付きショーツ」と上下でセット着用がおすすめとのこと。

［小売価格］

もっちり綿混ストレッチ快眠パジャマ：9990円

綿混美胸ナイトブラ：3990円

綿混腹巻付きショーツ：1980円

とろふわコットンおやすみインナー3点セット：6990円

綿混半袖 Tシャツ：4990円

（すべて税込）

［発売日］1月26日（月）

ベルメゾン＝https://www.bellemaison.jp/