花王は3月7日、皮膚科学に立脚したベースメイクブランド「SOFINA Primavista（ソフィーナ プリヴィスタ）」から、生ツヤ肌（メイクの仕上がり）が持続する化粧下地「角層保水プライマー」（1品目1品種）を発売する。

「Primavista」はこれまで、“一目惚れ”の語源を持つブランド名が象徴する「第一印象の美」へのこだわりを発信するとともに、「くずれに強い」という揺るぎないブランド価値を構築し、化粧下地市場をけん引（2025年5月時点 インテージSRI＋化粧下地市場シェア1位）してきた。

今回発売する化粧下地「角層保水プライマー」は、「くずさない」という持続機能をアップデート。化粧くずれの一因となる、肌表面の「乱れ角層」に膜が密着して補整し、くずれから守る“角層美容ベースメイク”となっている。

1982年に誕生以来、角層研究を中心とした皮膚科学研究を深化させてきた「SOFINA」は、今年から、「SOFINA iP」「Primavista」「ALBLANC」などのブランド価値を1つに集積した新生「SOFINA」として、成長戦略を本格的に始動する。1月には、「SOFINA」成長戦略のひとつとして、角層研究と「肌遺伝子モード（遺伝子解析研究の知見をもとに開発された独自AIが素肌画像を解析して2つの肌タイプ（モード）に分類したもの）」解析研究を基盤とした次世代（「SOFINA」において）スキンケアブランド「SOFINA SYNC＋」を上市した。

そして今回、「SOFINA Primavista」は、「SOFINA」の皮膚科学研究と、これまで「Primavista」が培ってきた印象美科学研究を融合することで、“角層美容ベースメイク”を提案。独自ポジションの確立と強化を図っていく。長年にわたり「生きた肌」と向き合ってきた、それぞれの研究知見を強みに、一人ひとりの肌本来の美しさを引き出す価値創造を通じて、「SOFINA」の成長をさらに加速させていく。

花王は、「グローバル・シャープトップ」事業構築に向けて、「SOFINA」を化粧品事業のグローバルでの成長をめざす6ブランドのひとつに位置づけており、戦略的な投資を行い引き続き注力していく考え。

昨今の生活者のベースメイクに対するニーズを見てみると、「くずれにくい」という持続力が最も重要視されており、次いで、「肌なじみがよい」「つけ心地がよい」「肌負担が少ない」といった使い心地に対するニーズが高くなっている（花王調べ（2024年10月ブランド力調査、n＝492））。とくに2022年以降では、スキンケア効果のある化粧下地で、肌が美しく見えるような仕上がりが支持される傾向もみられる。一方で、生活者の使用実態をみてみると、日中乾燥するのにテカリも同時に気になる、といった化粧くずれの悩みをもっている人がいることもわかった（花王調べ（2024年12月定性調査 n＝19））。

そこで「SOFINA Primavista」は、わずか約0.02mmの角層に着目。生活者の肌を深く観察し、テカリは、皮脂量だけでなく、角層表面の乱れが影響を及ぼしていることがわかった（花王調べ（2025年10月 肌実態調査、30〜49歳女性、n＝30））。今回、このくずれの一因となっている肌表面の「乱れ角層」に密着して補整するメイクアップ効果と、角層内部を保水するスキンケア効果を両立した新たな（花王において）化粧下地を開発。肌表面の「乱れ角層」にアプローチする“角層美容ベースメイク”を提案する。

「ソフィーナ プリマヴィスタ 角層保水プライマー」は、肌表面の「乱れ角層」に高密着し、なめらかに補整することで、くずれから守る化粧下地。また、世界初（化粧品における密着保水技術において、高分散性・高密着性に寄与する3成分（イソステアリン酸ソルビタン、酸化チタン、ポリシリコーン−9）と保水性に寄与する2成分（PCA−Na、スクワラン）の組み合わせ（先行文献調査およびMintel社データベース内2025年10月同社調べ））の成分アプローチを採用。花王独自の密着保水膜が肌表面の「乱れ角層」に高密着し、きめの乱れやかさつき、毛穴による凹凸をなめらかにカバーし、くずれから守る。また、密着保水膜の保水効果で、みずみずしくうるおった肌が持続する。

［小売価格］3520円（税込）

［発売日］3月7日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp