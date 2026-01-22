高橋大翔、マカオでのファンミーティングを中止 所属事務所がサイトで発表「不可抗力の事由により」
ソニー・ミュージックアーティスツは22日、マカオで2月7日に予定していた俳優の高橋大翔（25、※高＝はしごだか）のファンミーティングを中止すると公式発表した。
【写真】映画『赤羽骨子のボディガード』に出演した高橋大翔
サイトでは「【イベント】高橋大翔マカオファンミーティングに関しまして」と題したお知らせを掲載。「2月7日にマカオで予定されていた『高橋大翔マカオファンミーティング』につきまして 関係各所と慎重に協議を重ねた結果 不可抗力の事由により、開催を中止させていただくこととなりました」とした。
続けて「開催を期待されていた皆さまにご迷惑・ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒、今後ともご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
【写真】映画『赤羽骨子のボディガード』に出演した高橋大翔
サイトでは「【イベント】高橋大翔マカオファンミーティングに関しまして」と題したお知らせを掲載。「2月7日にマカオで予定されていた『高橋大翔マカオファンミーティング』につきまして 関係各所と慎重に協議を重ねた結果 不可抗力の事由により、開催を中止させていただくこととなりました」とした。
続けて「開催を期待されていた皆さまにご迷惑・ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒、今後ともご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。