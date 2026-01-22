ファンケルは、4月20日から、「スキンコンディショニング洗顔＜ブラック＆スムース＞」（容量：90g）を通信販売と直営店舗で新たに発売する。

同製品は、昨年発売した不要な汚れを落としながら、洗い流す時に保水型アミノ酸系洗浄成分が水と合わさり「保水膜」を作るという新発想の保水洗顔料「スキンコンディショニング洗顔」に、頑固で落ちにくい角栓を崩して洗い流す機能を新たに搭載し、洗顔をしながら毛穴ケアができるクリーム状の洗顔料。肌のうるおいを守りながら、毛穴の黒ずみやざらつきが気になる部分もつるつるに洗い上げる。

なお、3月から順次、＠cosme STORE・ECサイト・ドラッグストアなどで先行発売を予定している。

製品特長は、角栓研究で開発した独自技術「角栓クラッシュテクノロジー」で頑固な角栓を崩し、竹炭と吸着泥で崩れた角栓を吸着させ、きれいに洗い流す。保水型アミノ酸系洗浄成分によって、不要な皮脂を落としながら、洗顔時に水が「保水膜」に変化し、うるおいを守ってなめらかな肌に整える。ビタミンを含むカプセル配合で、小鼻など特に角栓・ざらつきの気になるところにはじか塗り洗いすることで、カプセルによって毛穴汚れをしっかりかき出しながら洗える。カプセルは肌に優しいものを採用して、じか塗りしても摩擦感なく使える。「酵素分解ブレンド（乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液・プルーン分解物・メドウフォーム油）」が角栓を予防する。

毛穴悩みの要因の一つに、頑固な角栓が残り、黒ずみやざらつきになっていることが挙げられる。角栓は、毛穴から分泌される皮脂や古い角質などが混ざり合い、固まって毛穴の中にとどまったもの。無理に除去しようとすると肌に負担をかけ、肌荒れなどの肌不調を引き起こす可能性がある。そこで同社は、500個以上の角栓を研究した結果、タンパク質のケラチンが汗など体内から分泌されるカルシウムなどのミネラルと合わさり、頑固な角栓に変化することを突き止めた。その結果を踏まえ、肌に負担なく角栓を除去できる技術とともに、頑固な角栓を毎日の洗顔で落とせる毛穴ケアに特化した洗顔料として、「スキンコンディショニング洗顔＜ブラック＆スムース＞」を開発した。

保水型アミノ酸系洗浄成分「オレオイルサルコシン K」が、洗う時に水と混ざり「保水膜」に変化する。この「保水膜」が、皮膚表面に吸着することで、洗顔時に起こる肌の水分流出防止効果が生まれ、流出を防ぎながら、なめらかな肌感触の洗い上がりを実現させる。

［小売価格］1694円（税込）

［発売日］4月20日（月）

ファンケル＝https://www.fancl.jp