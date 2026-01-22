¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¥¹¥Ý¥Ã¥ÈËÉÙ¤ÊÂçÊ¬¤ÇàÀ»ÃÏ½äÎé¿Ô¤¯¤·á¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡¡¡ÖReLIFE¡×¡Ö¤«¤¿¤ë¤·¡×¡Ö¤·¤ã¤³¤¦¤Ã¤Á¡£¡×¤Ê¤É¡ÚÂçÊ¬¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
ÂçÊ¬¸©ËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡Á26Ç¯3·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¿Ê·â¤ÎÆüÅÄ¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÅÄ»Ô¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏ»á¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆ¼Áü¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Í¤òÂÔ¤Á¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤ÎÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ë¤ÇºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢àÀ»ÃÏ½äÎéá¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
À»ÃÏ½äÎé¤È¤¤¤¨¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÊ¬¸©¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¤É¤ó¤ÊÆó¼¡¸µºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢7ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Û¼ª¸µ¤ÎÎë¤òÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¡ª
¹â¹»»°Ç¯À¸¤Î¡Ö»ËÏº¡Ê¤Õ¤ß¤í¤¦¡Ë¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤êÂ´ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÆ±¤¸¹â¹»¤Î°ìÇ¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¡ª ...±Ç²è¤ò»£¤ë¤Î¤ò¡ª¡×ÀèÆü¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤²áµî¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿»ËÏº¤Ï¡¢±Ç²è¸¦µæÉô¤¬À©ºî¤¹¤ë±Ç²è¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼å¤¡¢Æâµ¤¡¢²¼¸þ¤¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë°ì¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬¡¢ÂçÊ¬¤òÉñÂæ¤Ë±Ç²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ·à¡£
¸©Æâ¤Ë¼Âºß¤¹¤ë±Ç²è´Û¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¼ÂÌ¾¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡Ú¾®Àâ¡ÛËÍ¤¬°¦¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î·¯¤Ø
¿Í¡¹¤¬¾¯¤·¤À¤±°ã¤¦ÊÂ¹ÔÀ¤³¦´Ö¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿»þÂå¡½¡½Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¤ÆÊì¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¹âºêÎñ(¤¿¤«¤µ¤¡¦¤³¤è¤ß)¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯°ì¿§¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¸µ¤«¤é¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ÇÍ§¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤Îñ¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÂíÀîÏÂ²»(¤¿¤¤¬¤ï¡¦¤«¤º¤Í)¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£Èà½÷¤Ï85ÈÖÌÜ¤ÎÀ¤³¦¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÎñ¤ÈÏÂ²»¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬......ÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤Î¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤Î¤«?
ÉñÂæ¤ÏÂçÊ¬»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û·¯¤ò°¦¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎËÍ¤Ø
¿Í¡¹¤¬¾¯¤·¤À¤±°ã¤¦ÊÂ¹ÔÀ¤³¦´Ö¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡½¡½ Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¤ÆÉã¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹Æü¹âÎñ(¤Ò¤À¤«¡¦¤³¤è¤ß)¤Ï¡¢Éã¤Î¶ÐÌ³¤¹¤ëµõ¼Á²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Çº´Æ£ÛÙ(¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤ª¤ê)¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ ¤¿¤¬¤¤¤Ë¤Û¤Î¤«¤ÊÎø¿´¤òÊú¤¯¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÆÆ±»Î¤ÎºÆº§ÏÃ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£ ¤â¤¦·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÀÎñ¤ÈÛÙ¤Ï¡¢·»Ëå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÄ·¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤¬...... Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤ÏÂçÊ¬»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛReLIFE
³¤ºê¿·ÂÀ¡Ê27ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿·Â´¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤ò£³¥ö·î¤ÇÂà¿¦¡£
¤½¤Î¸å¤Î½¢³è¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤º¡¢¿Æ¤«¤é¤Î»ÅÁ÷¤ê¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ìÅÄ¼Ë¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ëÍ§Ã£¤âÈà½÷¤â¤¤¤Ê¤¤......ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë³¤ºê¤ÎÁ°¤ËÆæ¤Î¿ÍÊª¡¦ÌëÌÀÎ»¤¬¸½¤ì¤ë¡£
ÌëÌÀ¤Ï³¤ºê¤Ë¥Ë¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÉüµ¢¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ê¥é¥¤¥Õ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤â¤Á¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ææ¤ÎÈëÌô¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¼ãÊÖ¤ê¡¢1Ç¯´Ö¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ØÀÄÍÕ¹â¹»¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ïºî¼Ô¤Î½Ð¿È¹»¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¾åÌîµÖ¹â¹»¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤á¤«¤ß¤Ã¡ª¥¬¡¼¥ë¥º
¡Ö°ìÎ³¤Î¤ªÊÆ¤Ë¤Ï¼·¿Í¤Î¿ÀÍÍ¤¬½É¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÁ¾µ¤ò¸µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤Î¿ÀÍÍ¤Î»Ò¤É¤â¡Ö¤³¤á¤«¤ß¤Ã¡ª¥¬¡¼¥ë¥º¡×¼·»ÐËå¤¬³èÌö¤¹¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
µÞî±¡¢Å·¾å³¦¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ìÃÏ¾å³¦¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¤ªÊÆ¤Î¿ÀÍÍ¡áÊÆ¿À½÷²¦¡Ë¤Îº¯À×¤òÁÜ¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¶å½£³ÆÃÏ¤ÎÈ¬È¨¿À¼Ò¤Ø½Ö´Ö°ÜÆ°¡£³ÆÃÏ¤Çµ¯¤³¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤ò³Ø¤Ó¡¢ÎÁÍý¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼·»ÐËå¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
ÉñÂæ¤Ï±§º´»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤·¤ã¤³¤¦¤Ã¤Á¡£
¤É¤¦¤Ë¤«·è¤Þ¤Ã¤¿Å¾¿¦Àè¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉô¤ÎÅÄ¼Ë¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê¡Ö¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºä±Û¿¿Ä¾¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¸©À¾Éô¤Î¶êÎÜÄ®¤ØU¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Êì¤È»Ð¤Î°µ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤±¤¿»Å»ö¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë°ì¥õ½ê¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤âÄÌ¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤Ç¤Î°ìÈÌ¿¦¡£¤±¤ì¤É¡¢¿¿Ä¾¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢°õ¾ÝºÇ°¤À¤Ã¤¿»ØÆ³°÷¤ÎÏÂÃ£¤È¤âºÆ²ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢°ìÇ¯°ÊÆâ¤Ë»ØÆ³°÷¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¿¤âÌµ¿¦¤Ë!?·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç·è¤á¤¿Àè¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÆ°Êª¤È¥¯¥»¶¯¤ÊÆ±Î½¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ìÙæ¤Þ¤ì¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¡¦¿¿Ä¾¤¬ÌÜ»Ø¤¹Æ»¤Ï¡½¡½¡£
ÉñÂæ¤Ï¶êÎÜÄ®¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤«¤¿¤ë¤· ¤Î¤Î¤«¤Î¹ñÅìÉÔ»×µÄÃµË¬
ÉÔ»×µÄ¤Ê¥â¥Î¤ò»ë¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¤Î¤Î¤«¡£º£Æü¤âÈà½÷¤Î¤â¤È¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥â¥Î¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¯¤ë...¡£ÆüËÜ°ä»º¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Î¤«¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÃµË¬ëý!!
ÉñÂæ¤Ï¹ñÅì»Ô¡£
