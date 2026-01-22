エルフ・荒川、生放送で号泣 SNSで共感の声「気持ちわかりすぎてもらい泣き」「わかるよ」
お笑いコンビ・エルフの荒川が、22日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。ゲストで出演し、生演奏を披露したふみのを応援し、号泣した。
【画像】荒川が号泣した、新人アーティスト・ふみの
ふみのは、BMSG×ちゃんみなが手がけ、HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト『No No Girls』に「FUMINO」として参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人のうちの1人。『No No Girls』参加時から、「R＆Bに革命が起こる歌声」とちゃんみな本人から称され、強く芯のある歌声、どんな場面においても動じない強さが多くの視聴者を魅了していた。
活動名を「ふみの」として11日、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」より第1弾アーティストとしてデビューした。
ふみのは番組のコーナー「DottiDotti」に登場。司会の南海キャンディーズ・山里亮太から「荒川ちゃんもずっと応援してたもんね」と話を振られた荒川は、大興奮した様子で「かわいい！やばいぐらいかわいい」「いいですか近づいて…」と喜んだ。
ふみのはその後、ちゃんみなが書き下ろしたデビュー曲「favorite song」を生披露。演奏を聞き終えた荒川は、「教室でギターを弾いてる少女が…夢をこれからもつかんでいくんだなと思うと…感動して」と号泣。「本当にがんばってください、ありがとうございます」と涙をぬぐってエールを伝えた。
この放送を見た視聴者からは「荒川さんわかるよ」「ふみのめっちゃ良かった 私も荒川ちゃんみたいに泣いちゃった、ほんとにおめでとーーー！！！！」「ふみのを語る荒川ちゃんの姿に涙してしまった。有難いよね」「荒川ちゃんと同じ なんで涙が出るんだー」「荒川さんの涙にもらい泣きするわ」など、共感の声が続々と寄せられた。
