ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２２日にＸ（旧ツイッター）を更新。いじめ問題の本質について持論を展開した。

現在、いじめ・暴行動画がＳＮＳ上で拡散され、社会問題になっているが、ＧＡＣＫＴは「【イジメ】があるのは昔から変わらない」と投稿。

続けて「では、なぜ令和になった今も“学校が動かない”という事態が繰り返されるのか。理由は単純。学校も教育委員会も、減点方式で評価される組織だから」という見解を示した。

さらに「イジメを“イジメだと認める” それは“不祥事が自分の学校で起きていると認める”こととなる。そして、人事、評価、予算、立場 すべてにマイナスが付く」とそのシステムに問題があるとし「だから起きるのは、否定 曖昧化 先延ばし 様子見 守っているのは子供じゃない。自分たちの点数。結果、内部では何も動かず、追い詰められた側が ＳＮＳという外圧に頼らざるを得ない」と現状に至る経緯を分析。

その上で「動画の拡散が正義か暴力か、そんな議論は本質じゃない。【拡散しないと動かない構造】それ自体が異常だと思わないか？ 学校や先生が大変というのは分かるが その原因となっている、“問題を出したら減点される”という評価システムが変わらない限り、イジメの問題は形を変えて何度でも繰り返される」と警鐘を鳴らし「守るべきは点数じゃない。子供の人生だと思うのだが、オマエはどう思う？」と訴えている。