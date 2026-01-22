ドラマ『キンパとおにぎり』出演中のカン・ヘウォン、女優業に“本腰”　また別の作品で異なる魅力を

テレビ東京系のドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』に出演中のIZ*ONE出身カン・ヘウォンが、別の作品でも異なる役柄に挑んでいる。

カン・ヘウォンは、ウェブトゥーン原作のドラマ『スピリット・フィンガーズ』（演出イ・チョルハ、脚本チョン・ユンジョン）で、アン・イェリム役を演じている。

【写真】「まじもんの天使」カン・ヘウォンの大胆ショット

『スピリット・フィンガーズ』は、「自分だけの色」を探すため旅立つ若者たちの姿を描いた、色鮮やかなヒーリング・ロマンス。原作ウェブトゥーンは累計13億ビューを記録し、若者世代から高い支持を受けた。

カン・ヘウォンは劇中、表向きは優しげだが内面が読めないフィッティングモデル、アン・イェリムに変身する。主人公ソン・ウヨン（演者パク・ジフ）の不安な心を揺さぶり、微妙な緊張感を生み出す人物で、清楚なビジュアルの裏に複雑な内面を抱えた立体的なキャラクターだ。

特に人気ウェブトゥーンを原作としているだけに、原作特有の温かい色彩と感性的な物語が、カン・ヘウォンの表現力によってさらに魅力を増す見通しだ。

（写真提供＝OSEN）カン・ヘウォン

先にOTTを通じて配信された『スピリット・フィンガーズ』は、韓国ENAで1月23日からテレビ初放送される。

現在放送中の日本ドラマでは、日本留学中の大学院生パク・リンを演じ、多くの視聴者に初々しいときめきを届けているカン・ヘウォン。それとは異なる雰囲気の役柄で、幅のある表現を見せている点も興味深い。

◇カン・ヘウォン プロフィール

1999年7月5日生まれ。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。端正な顔立ちと抜群のスタイルで完璧なビジュアルを誇る一方、食べ物に目がないという意外な一面も。2021年4月のIZ*ONE解散後は女優として、ドラマ『青春ブロッサム』『少年時代 -恋と涙と青春と-』『善意の競争』などに出演した。