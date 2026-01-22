テレ朝・美人アナ「前髪を切ってすっきり」新ヘアに反響「凛とした美しさ」「可愛さが更新されてる」
【モデルプレス＝2026/01/22】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが1月21日、自身のInstagramを更新。前髪カットの姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】44歳テレ朝美人アナ「凛とした美しさ」前髪スッキリな新ヘア
堂アナは「最近、前髪を切ってすっきりしました」とつづり、写真を投稿。眉毛より下の長さで切り揃えられたシースルーバングに、白いトップスを合わせ、ダブルピースでニッコリとした笑顔を披露している。
この投稿に「素敵」「可愛さが更新されてる」「前髪似合ってる」「凛とした美しさ」などと話題となっている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
