YOASOBI・幾田りら出演決定！歌手ZICO、日本単独コンサートのゲストを発表　再会ステージに期待高まる

歌手ZICO（ジコ）とYOASOBIのikura（幾田りら）が、日本で再会する。

1月21日、ZICOは公式SNSを通じて、日本単独コンサート「2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE」のゲストを発表した。

発表によると、昨年12月19日にリリースした楽曲『DUET』で息を合わせたLilas（YOASOBIのikura）がゲストとして出演し、ステージに華を添える予定だ。

（写真＝KOZエンターテインメント）Lilas、ZICO

2人は昨年12月に韓国で開催された授賞式「2025 Melon Music Awards（MMA2025）」や日本の音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」に出演し、『DUET』のステージを披露した。当時、卓越した歌唱力と完璧なコンビネーションで大好評を得ただけに、今回のコンサートでも完成度の高いパフォーマンスが期待される。

（写真＝KOZエンターテインメント）

「2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE」は、2月7日に東京・京王アリーナTOKYOで開催される。ZICOにとって約8年ぶりとなる日本単独コンサートで、数々のヒット曲の中から厳選された楽曲で構成されるセットリストにも注目が集まっている。

ZICOとLilasのデュエット曲『DUET』は公開直後、日本をはじめシンガポール、ベトナムなど8つの国・地域のiTunes「トップソング」にランクイン。さらに、Spotify韓国「デイリートップソング」に33日連続で名を連ね、高い話題性を維持している。

なお、ZICOは現在、韓国のHIPHOPサバイバル番組「SHOW ME THE MONEY 12」（Mnet）にプロデューサーとして出演中だ。1月15日の初回放送では、カリスマ性と繊細さを兼ね備えた審査が注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）