「虎に翼」よね役話題の土居志央梨、美背中ショットに絶賛の声「色っぽい」「素敵すぎてドキドキする」
【モデルプレス＝2026/01/22】NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年前期）の山田よね役で話題を呼んだ女優の土居志央梨が1月21日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つワンショルダードレス姿を公開し、話題となっている。
【写真】「虎に翼」33歳女優「色っぽい」美背中大胆ワンショルドレス姿
土居は「ビジュアル撮影のひとこま」とつづり、2月4日から世田谷パブリックシアターで開催される舞台「黒百合」の撮影風景を動画で投稿。自分で肩を抱くようなポーズで、すらりとした左肩から背中が際立つのワンショルダードレスを合わせた姿を披露している。
この投稿に「しっとりした美しさ」「綺麗」「舞台稽古頑張って」「色っぽい」「うっとりした」「素敵すぎてドキドキする」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
