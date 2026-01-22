ローソンストア100の「31品」が“ボリュームアップ”　4週間「デカ盛りチャレンジ」

全国601店舗を展開する「ローソンストア100」は、2026年1月28日（水）から「デカ盛りチャレンジ」を実施する。

【写真（16枚）】「デカ盛りチャレンジ」一部メニューを画像で一気に見る

今回の企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、「できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない」という生活者の声に応える取り組みとして発案された。

具材やおかずのボリュームアップに加え、サンドイッチを1組増量するなど、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品を、週替わりで発売する。ベーカリーやおにぎり、菓子など、100円台の商品も多数ラインアップしている。

※「でかころから」は、ファストフーズ導入店舗のみでの展開。ファストフーズ導入店舗では、同商品を含む全32品が展開される。

ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」開催

〈デカ盛りチャレンジ 第1弾〉

【2026年1月28日(水)から2月3日(火)】（一部商品抜粋）

・鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当（本体価格：税込538円）

鶏唐揚に、サイズアップしたアジフライを組み合わせた弁当。主菜のボリューム感を楽しめる。

・黒糖パン（本体価格：税込138円）

黒糖の甘さとコクに包まれる味わいが特徴。

・ダブルてりやきバーガー（本体価格：税込171円)

ハンバーグを2枚サンド。食べ応えのあるてりやきバーガー。

・レーズンクリームサンド（本体価格：税込171円)

レーズンとクリームをサンドした大判のクッキー。甘さの中に感じるレーズンの酸味がアクセントに。

〈デカ盛りチャレンジ 第2弾〉

【2026年2月4日(水)から2月10日(火)】（一部商品抜粋）

・ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ（本体価格 税込200円)

サイズアップした鶏唐揚をサンド。マヨネーズのコクを加えた食べ応えのあるおにぎり。

・トリプルタルタルハンバーグサンド（本体価格 税込278円)

ハンバーグサンドを1組増量。タルタルソースとトマトソースの味わいが楽しめる。

・コーンマヨ＆ツナマヨ（本体価格 税込135円)

コーンマヨと和風ツナマヨの2種類の具材をトッピング。ボリューミーで食べ応えのあるパン。

・クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り（本体価格 税込214円)

なめらかなプリンにホイップクリームとカラメルゼリーを合わせた。満足感のあるデザート。

〈デカ盛りチャレンジ 第3弾〉

【2026年2月11日(水)から2月17日(火)】（一部商品抜粋）

・たっぷりジューシーハムサンド（本体価格 税込298円)

ハム量を従来比約1.5倍に増量。きゅうりとからしマヨネーズで仕上げた。

・カスタードデニッシュ（本体価格 税込149円)

カスタードクリームを包んだ、大きなデニッシュ。

・ダブルフィッシュバーガー（本体価格 税込181円)

タルタルソースとともに白身魚フライを2枚サンド。食べ応えのあるフィッシュバーガー。

・デカ盛り 苺クレープ（本体価格 税込192円)

たっぷりの苺クリームと、苺ダイス入りソース、スポンジを巻いたクレープ。甘酸っぱい苺ソースがアクセント。

〈デカ盛りチャレンジ 第4弾〉

【2026年2月18日(水)から2月24日(火)】（一部商品抜粋）

・大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）（本体価格 税込538円)

サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせた、主菜の満足感ある弁当。

・ショコラブール（本体価格 税込149円)

チョコ風味のブールパン。ふわふわ食感で大きくても食べきりやすい。

・デカ盛りプリン（本体価格 税込214円)

昔ながらの固めのたまごプリンをBIGサイズに。レトロな味わいの王道プリン。

・デカ盛りみたらし団子（本体価格 税込108円)

大きなみたらし団子。1本で満足できる逸品。

※記載の価格・規格はリリース時のもの

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しない

※記載の税込価格は軽減税率に準じる。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用される

※エリア、店舗によって品揃えが異なる

※画像はすべてイメージ

※エリアによって仕様が異なる場合がある