冬だからこそ女性が夢見る「ロマンティックなデート」９パターン
ひとりだけだと身にしみる冬の寒さも、ふたりだと最高の思い出になるものです。女性が憧れる冬ならではのデートとはなんでしょうか。『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に「冬だからこそ女性が夢見る『ロマンティックなデート』９パターン」を紹介します。
【１】寒い場所から逃避行する、「南の島旅行」
「寒いときにあったかい場所に行くなんて最高のデート！」（２０代女性）というように、南の島に旅行したいという意見もありました。恋人同士なら、クリスマスプレゼントの代わりに旅行をプレゼントしてあげるのもいいかもしれません。
【２】心まであったまりそうな「おでん屋」
「アツアツのおでんを一緒に食べながら、日本酒をちびちび。心もあったまりそう」（２０代女性）と、冬ならではのおいしさを堪能したい女性もいます。冬の数カ月間しか食べられないアンコウ鍋やクエ鍋など、地域特産の鍋を食べに小旅行を計画するのもいいでしょう。
【３】自然と手がつなげる「スケート場」
「はしゃぎながら自然に手をつなげる」（１０代女性）というように、「密かに思っているあの人と、手をつなぎたい！」と夢見るのが、恋する乙女。自然な流れで手をつなげるスケート場で片思いの男性とデートしたい女性も多いようです。気になる女性をスケートに誘ってみてＯＫなら、向こうもあなたに好意を寄せているかもしれません。
【４】誰もいなくてふたりっきりになれる「冬の海」
「一度は冬の浜辺でデートしてみたい」（２０代女性）と、映画の主人公気分にひたれる冬の海も、女性には憧れのようです。ただし、冬は海風が肌を刺すほどの冷たさ。事前に、近くの鍋料理店など、冷えた体をすぐに温められる場所を探しておくといいでしょう。
【５】星がキレイな「山頂」
「星がキレイに見える季節だから、高い場所に登って満点の星空を見たい」（２０代女性）というように、空気が澄む冬にひときわ輝く星を見に、山へ行きたいという女性もいます。冬の星座や、それにまつわる神話を事前に調べておくと、より星空を楽しめるかもしれません。
【６】貸切露天風呂がある、「山奥の温泉」
「露天風呂で景色を眺めながら、ふたりでゆっくり温まりたい」（２０代女性）と、日ごろの疲れを取りながらのんびり過ごせる温泉宿も人気です。贅沢な気分にひたれる上、人目を気にしなくてすむ貸切露天風呂がある宿を選べば、ふたりの仲もグッと深まるかもしれません。
【７】手取り足取り滑り方を教えてほしい「スキー場」
「彼が教えてくれるなら挑戦してみたい」（２０代女性）と、ウィンタースポーツに興味のある女性も多いようです。スキーやスノーボードが得意な男性なら、華麗に雪山を滑るその姿に、女性は「カッコイイ！」と目をキラキラさせてくれるかもしれません。
【８】くっつきながら順番待ちしたい「テーマパーク」
「列に並ぶ間、彼氏に後ろから抱っこしてもらいたい（笑）」（１０代女性）というように、テーマパークは並んで待つことが多い場所。いつもは人目が気になる大胆なスキンシップも、「寒いから」という免罪符があれば、お互い照れずにくっつけるかもしれません。
【９】光の中を手をつないで歩きたい「イルミネーション」
「光の中を歩くだけで、最高にロマンティックな気分になれる」（２０代女性）と、イルミネーションはやはり女性にダントツの人気です。クリスマス前から年明けにかけ、各地が光に包まれるので、イルミネーション巡りのプランを立てると女性に喜ばれるかもしれません。
ほかにどんな「冬だからこそ女性が夢見る『ロマンティックなデート』」があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）
