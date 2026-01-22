ベルファインは、フィギュア「“B”」の予約受付を1月22日11時より開始した。価格は27,500円。商品の発送は5月を予定している。

世界的なアクションスターであるキアヌ・リーブス氏が原作を務めるコミック「BRZRKR」より、数千年を生き続けてきた不死身の戦士 “B（ビー）” の1/8スケールフィギュアが登場。“B（ビー）”は、果てしない年月を戦いの中で過ごし、破壊と暴力の本能に支配されながらも、人間としての願いと安らぎを求め続ける悲しき存在だ。

本商品では、鍛え抜かれた肉体、戦士としての圧倒的な迫力、そして狂気すら感じさせる戦闘時の表情や魅力が余すことなく再現されている。全高は約230mm。

イメージ画像

「“B”」商品概要

予約受付：1月22日11時より

商品発送：5月予定

価格：27,500円

対象年齢：15歳以上

原型製作：ZERO

彩色製作：アンドウケンジ氏

JANコード：4573629960254

商品形態：PVC製塗装済み完成品

材質：PVC、ABS

BRZRKR TM & (C) 2026 74850, Inc. BOOM! Studios TM & (C) Boom Entertainment, Inc.