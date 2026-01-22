キアヌ・リーブス氏原作のコミック「BRZRKR」より“B”のフィギュアがベルファインから登場。1月22日11時より予約開始
【“B”】 予約受付：1月22日11時より 商品発送：5月予定 価格：27,500円
ベルファインは、フィギュア「“B”」の予約受付を1月22日11時より開始した。価格は27,500円。商品の発送は5月を予定している。
世界的なアクションスターであるキアヌ・リーブス氏が原作を務めるコミック「BRZRKR」より、数千年を生き続けてきた不死身の戦士 “B（ビー）” の1/8スケールフィギュアが登場。“B（ビー）”は、果てしない年月を戦いの中で過ごし、破壊と暴力の本能に支配されながらも、人間としての願いと安らぎを求め続ける悲しき存在だ。
本商品では、鍛え抜かれた肉体、戦士としての圧倒的な迫力、そして狂気すら感じさせる戦闘時の表情や魅力が余すことなく再現されている。全高は約230mm。
「“B”」商品概要
予約受付：1月22日11時より
商品発送：5月予定
価格：27,500円
対象年齢：15歳以上
原型製作：ZERO
彩色製作：アンドウケンジ氏
JANコード：4573629960254
商品形態：PVC製塗装済み完成品
材質：PVC、ABS
BRZRKR TM & (C) 2026 74850, Inc. BOOM! Studios TM & (C) Boom Entertainment, Inc.