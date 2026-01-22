【機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- ホシノ・ルリ】 1月21日 特設サイト公開

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- ホシノ・ルリ」の特設ページを1月21日に公開した。

本ページは劇場アニメ「機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-」に登場する「ホシノ・ルリ」を立体化したフィギュアの告知ページ。Windows98時代を思わせるウィンドウに小さな画像を繰り返し表示する背景、CSSを駆使してマーキーや文字色のグラデーションを使ったページ装飾など、当時を知る人からすると懐かしさを覚える。

「ホシノ・ルリ」の後ろ姿を写した画像もISO感度が高めな黎明期のデジカメを使ったような解像度を再現しており、適度な粒子感が懐かしさを加速させている。30年前の個人サイトの雰囲気を思い出したいなら、ページを訪れてみるのがよいだろう。

□「ホシノ・ルリ」特設ページ

(C)Production I.G／1998 NADESICO製作委員会

(C) GOOD SMILE COMPANY