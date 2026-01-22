米軍や自衛隊が利用する土地（軍用地）の所有権を取得し、国（日本政府）に貸し出すことで収入を得る「軍用地投資」をご存じでしょうか。安定性とコストの低さ、さらには相続税対策としても有効なことから一部で注目されています。ではこの「軍用地投資」をはじめると、具体的にどのような収支が見込まれるのか、またこの投資に潜むリスクとは。税理士法人グランサーズ共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が、実際の購入事例とともに解説します。

アメリカ軍や自衛隊の基地が「投資商品」に

「軍用地」とは、アメリカ軍や自衛隊の基地として使用されている土地のことです。現在、日本にある約130ヵ所の米軍基地のうち、7割が沖縄県に集中しています。

実は、このうち約4割は民有地、つまり個人所有の土地を国が借り上げ、米軍や自衛隊に提供していることはご存じでしょうか。

この仕組みの背景には、歴史的な経緯があります。戦後、アメリカ軍による土地の強制接収に対して島ぐるみの抵抗運動が起きた結果、「国が土地を借り上げ、所有者に賃借料を支払う」という現在の形になりました。

沖縄では軍用地が普通の不動産のように不動産会社で売買されており、沖縄県民でなくても誰でも購入することができます。

最近では相続などで地主が手放すケースが増えており、沖縄軍用地主の1割は沖縄県外在住者といわれているようです。

コスト、利回り…「軍用地投資」の4つのメリット

軍用地投資の主なメリットは以下の4つです。

1．ローリスク・ローコスト

借主が国（政府）であるため、空室や家賃滞納の心配がありません。また、建物がないことから「固定資産税」がかからず、管理費や修繕費も当然かかりません。また、土地自体の評価額も低く抑えられることが多いため、税負担が軽く済みます。

2．安定した利回り

軍用地の借地料は過去30年間着実に値上がりしており、令和7（2025）年度の概算要求額※は前年度比1.11％増額となりました。これは軍用地主の団体が国と粘り強く交渉した結果、年1％増を勝ち取ったようです。

※ 防衛省が翌年度予算として国に要求する段階の見込み額（概算値）のこと。

実質利回りは約2％弱と低めですが、借地料が毎年複利で増えていくため、長期保有で利回りが向上します。

3．流動性の高さ

適正価格であれば平均2週間〜1ヵ月程度で売却が成立するほど取引が活発です。資金が必要になった際に素早く現金化できる点は魅力でしょう。

4．相続税対策

一般の土地に比べて相続税評価額が低く、たとえば1億円で購入した軍用地の評価額が4,500万円程度になるケースもあります。現金を軍用地に組み替えることで、賃借料収入を得つつ相続税を抑えることが可能です。

また、一般の土地同様に分筆が可能なので、相続時の柔軟な対応も可能です。

【実例】軍用地投資の具体的な収支は…

ここからは、弊社が購入した沖縄県うるま市の軍用地「キャンプ・コートニー」内の物件を例に、実際の収支をみていきましょう。

・売買価格……505万5,000円

・土地面積……86m2

・年間地料……10万1,113円／年

・平米単価……1,175.74円／m2

・倍率……50倍

購入価格は約500万円で、年間借地料は約10万円。購入時の諸経費は約7万円。仲介手数料がゼロの物件だったため、初期費用を抑えることができました。固定資産税は年間約8,000円です。

つまり、初期費用約7万円で年間約10万円の収入が見込め、安定した収益が期待できます。このように、じっくり収益を上げたい人におすすめの投資といえるでしょう。

軍用地の売買価格は「借地料」と「倍率」で決まる

軍用地の売買価格は、一般の土地のように「坪単価×面積」ではなく、「年間借地料×倍率」で決まります。倍率は市場動向や基地返還予定などで変動する軍用地特有の指標で、人気のエリアほど高くなります。

たとえば、嘉手納飛行場上の物件の場合、年間借地料が60万5,000円で倍率53倍なら、売買価格は約3,280万円です。倍率は全体的に上昇傾向にあり、嘉手納飛行場は2011年の約35倍から現在では50〜60倍で取引されることが多いです。

仮にこの物件を10年保有し、倍率が54倍、借地料が62万円に上昇した場合、売却価格は約3,348万円になります。その間も毎年安定した借地料が入るため、売却益と賃借料の両方が期待できます。

軍用地は「現地見学」不可…購入前の注意点

軍用地は現地を見学することができないため、資料で慎重に判断する必要があります。この際、チェックすべき重要な資料は以下の3つです。

■土地賃借料算定調書

■登記簿謄本

■航空写真（実測図）

これらを不動産会社から取り寄せて検討します。

チェックポイント1．場所（返還予定の有無）

場所選びで最も重要なのは、「返還予定の有無」です。たとえば、嘉手納飛行場の北側など返還予定がないエリアは長期保有向きで、賃借料収入が安定し、売却も期待できます。嘉手納飛行場は最大級の米空軍基地で、返還リスクが極めて低いため人気です。

一方、返還予定があるエリアでも、再開発で地価が数倍になる可能性があります。過去の例として、泡瀬ゴルフ場（現イオンモール沖縄ライカム）は返還後に坪単価が6倍になりました。

返還予定とはいえ、実際に返還されるまでは借地料が入ってくるほか、返還後の区画整理のあいだも借地料相当の保証があります。そのため、再開発で価値が上がる物件を狙う投資家もいます。ただし、利用価値が低いまま残るリスクもあるため注意が必要です。

なお、基地内の土地を買うことに抵抗がある場合には、那覇空港周辺のようにすでに民間利用されている土地もおすすめです。

登記簿謄本と航空写真でなにを確認すればいい？

チェックポイント2．土地の種類

軍用地の登記簿上の地目は、「田」「畑」「宅地」「山林」など23種類に分かれます。最近の借地料の上昇傾向をみると、宅地や宅地見込み地が有利です。

特に宅地見込み地（宅地への転用が可能）の上昇率が高く、嘉手納飛行場では宅地0.34％に対し宅地見込み地0.95％、キャンプ・コートニーでも宅地0.42％に対し宅地見込み地1.37％と、宅地見込み地のほうが高くなっています。

チェックポイント3．面積・権利関係・形状

このほか、面積や所有権者・抵当権の有無を確認するとともに、「航空写真」で土地の形状や位置を確認することが重要です。形状が悪ければ返還後の再開発が難しいことが推測できますし、主要道路に近いと値上がり期待が高まります。

現地に行けない分、資料をしっかりチェックすることが重要です。

金利上昇中…軍用地は「現金購入」がおすすめ

軍用地の購入にあたっては、一度軍用地を購入し地主会に加入すると「土地連共済」という地主限定の低金利ローンを利用することができるため、これを活用して買い増していくという方法もあります。

ただし、2026年1月現在、金利は2.2％に上昇しており、利回り2％弱の軍用地ではローン活用が厳しくなっています。今後さらに金利が見直される可能性もあるため、現金購入がおすすめです。

軍用地投資はスピード勝負で、いい物件はネットに出る前に売れることが多いです。そのためハードルは高いですが、地元の不動産会社と関係を築くのが効果的でしょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士