株式会社oricon ME（東京都港区）は、このほど「引越し会社」についての満⾜度調査を実施、「オリコン顧客満⾜度」公式サイト内にてその結果を発表しました。その結果、満足度の高い引越し会社ランキングは「NXの国内引越サービス（旧：引越しは日通）」が5年連続総合1位となりました。



調査は、過去5年以内に引越し会社を利用して引越しを行った全国の18〜84歳の男女1万2290人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



なお、調査企業数は30社で、住居移動の際に、家具や荷物を運搬するサービスを取り扱っており、単身者・家族どちらの引越しにも対応している企業としています。



調査の結果、「満足度の高い引越し会社ランキング」は、77.8点を獲得した「NXの国内引越サービス（旧：引越しは日通）」が2022年から5年連続で満足度総合1位を獲得。



同社は、2022年から3年連続総合1位を獲得しており、評価項目別では「営業スタッフの対応」「見積り」「引越しスタッフの対応」「引越しスタッフの作業内容」「オプションサービス」「補償内容」「コストパフォーマンス」の全7項目で2年連続1位を獲得しています。



なかでも、“引越し時の来訪時間の正確さや接客態度”などを評価した「引越しスタッフの対応」（81.1点）、“スタッフの手際の良さ、完了時間の正確さ”などを評価した「引越しスタッフの作業内容」（81.3点）はランクイン企業で唯一の80点台となり、引越しスタッフに関する満足度でとくに高評価となりました。



同社の利用者からは、「丁寧な梱包と迅速な運搬でとても安心できた。丁寧に作業してくれてスタッフの方もしっかり確認しながらやってくださるのでよかった」（20代女性）、「営業、現場スタッフの対応がとてもよく、作業時間が予想よりかなり短かった」（60代以上男性）、「海外転居の時にお世話になり信用していた。個人情報の保護や丁寧な仕事ぶりでさらに信頼を深めた」（50代男性）といった意見が寄せられました。



以下、2位「サカイ引越センター」（75.9点）、3位「ハトのマークの引越センター」（75.6点）、4位「人力引越社」（75.5点）、5位「アップル引越センター」（75.3点）が続きました。



次に、夫婦（カップル）や家族で引越しした人を対象とした「家族部門」では、「NXの国内引越サービス（旧：引越しは日通）」（78.8点）が初の1位となりました。



一方、単身で引越しした人を対象とした「単身部門」では、「アートセッティングデリバリー（旧：ヤマトホームコンビニエンス）」（77.3点）が2022年から5年連続1位と、継続して高い満足度を獲得しました。



都道府県別に見ると、東京都や大阪府などに本社を置く「アップル引越センター」（75.5点）が大阪府で初の1位に。ほか、愛知県に本社を置く「ウェルカムバスケット」（79.2点）は「愛知県」で3年連続の1位となりました。



また、地域別では、青森県に本社を置く「三八五引越センター」（76.9点）が東北で3位、大阪府に本社を置く「サカイ引越センター」（74.8点）が近畿で3位にランクインするなど、地域によっては地場企業がTOP5入りする結果となりました。



