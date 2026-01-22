「1分の1のプラモデル」 マッチが語るレストア秘話

近藤真彦監督率いるKONDOレーシングが主催するマラソンイベント「第13回イイコトチャレンジ」が2026年1月17日、横浜市の日産スタジアムで開催されました。

その会場の一角に、ひと際注目を集める赤いコンパクトカーが展示されました。

【画像】超カッコいい！ これがマッチこと「近藤真彦」の“愛車”です！ 画像で見る（36枚）

東京オートサロン2026で披露され、往年のファンを熱狂させたマッチこと近藤真彦氏の愛車「マッチのマーチ」です。

今回展示された車両は、単に40年前の古いクルマを綺麗に塗り直しただけではありません。

実は、近藤真彦氏の「レースをやっている人間として、どうしてもマニュアル（MT）で乗りたい」という強いこだわりを実現するため、非常に手間のかかる大改造が施されているのです。

ベースとなったのは、近藤氏が個人売買で入手したオートマチック（AT）の赤いマーチでした。

そこに、別途部品取り用に購入した白いマーチ（MT車）から、エンジン、トランスミッション、足回り、さらには電装系のハーネス類に至るまでを総移植。

いわゆる“ニコイチ”の手法を用いて、理想の「赤いマニュアルのマーチ」をゼロから組み上げたのです。

製作期間は約1年。作業を担当したのは、全国の日産・自動車大学校から選抜された学生たちでした。

近藤真彦氏は完成した愛車について、興奮気味にこう語ります。

「学生たちの執着心がすごいんです。サビもへこみも全部直してくれて、普段は見えない下回りまでピカピカにしてくれました。

今のクルマは電子制御の塊ですが、この時代のクルマは機械仕掛け。彼らにとってこれは、実物大の『1／1プラモデル』だったんだと思います」

現代のクルマでは失われつつある、1.0リッターの小排気量エンジンを3ペダルのマニュアルで操る感覚。

近藤真彦氏はインタビューの中で、「これはぜひ記事にしてほしい」と前置きし、このクルマに込めた思いを熱弁しました。

「今のクルマって、移動手段として便利になりすぎていて、A地点からB地点への移動の『間』にある楽しみを味わえていない気がするんです。

オートマチックが当たり前になって、ドライブの楽しみが薄れているんじゃないかと。

でも、このマーチは違います。自分で操っている感覚があって、乗っていて可愛くてしょうがないんです」

オートマチック全盛の今だからこそ、あえて不便さを楽しむ。

そんなクルマ好きの原点が、この小さなボディには詰まっているといいます。

なお、この「マッチのマーチ」は今後、2026年2月から横浜の日産グローバル本社ギャラリーでの展示が決定しています。

さらにその後は、京都の日産ディーラーでの展示も予定されているとのこと。

近藤真彦氏は「しばらく手元に帰ってこなくてもいいから、全国をキャラバンしてほしい」と語っており、令和に蘇った名車が全国のファンの元へ「運転の楽しさ」を届ける旅に出ることになりそうです。