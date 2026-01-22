不登校などの子どもたちを受け入れる福岡県行橋市行事のフリースクール「風の里」は老朽化した建物のリフォームを目指し、クラウドファンディング（CF）で資金を集めている。同スクールは「リフォームを通して子どもたちが『自分の居場所や環境は自分たちで変えられるんだ』という自信につなげたい」として、広く支援を呼びかけている。

同スクールや市によると、風の里は30年ほど前、前代表が設立し、2012年からは閉園になった市立行事保育所を無償で借り受け、さまざまな理由で学校に通えない子どもらの学びの場として運営してきた。昨年4月に近くで学習塾を経営する古門将治代表（51）が引き継ぎ、小学生から高校生までの性格や学力に応じて学習や陶芸、農作業などの体験活動をサポートしている。

平屋建ての施設は築30年以上が経過し、スクール側が自費で雨漏りの修繕やエアコンを取り付けたりしたが、板を打ち付けただけの壁は風が吹き抜けて窓も完全に閉まらない。「はがれ落ちそうな床や隙間風が吹いて冷たいトイレなどもそのままで、本格的にリフォームして、子どもたちが安心して過ごせる場にしたい」（同スクール）という。

CFの目標額は50万円。2月末まで支援を呼びかけるとともに、リフォームを手伝ってくれるボランティアも募る。問い合わせは「村の学習室」＝0930（31）0437。

（古長寛人）