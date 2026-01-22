カモはおしりが可愛い！ エサを獲ろうとして水に潜るも、浮いてしまうおしりとジタバタする足がたまらない
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【令和7年度カモケツ投稿祭】カモのおしりを見る動画【シリーズとりさん】』というおばあちゃんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
カモはどうして自らのおしりを公衆にさらすのか。水からおしりは出てしまうのか。 万物の創造主たる神は、かわいいかわいいカモのおしりをみんなが見やすいようにこの世の物理法則を整えたのだ。
カモを見に来た投稿者のおばあちゃんさん。頭の緑が鮮やかなこちらはマガモですね。
水に頭を突っ込むと、ジタバタと逆立ちのようになってまた戻ったカモ。
おばあちゃんさんいわく、「カモはおしりがかわいい」。そこで今回はじっくりとカモのおしりを観察するとのこと。ジタバタしている足も可愛いです。
カモはなぜ公衆におしりをさらすのか。それは水中のエサを食べるため頭を水の中に突っ込むけれど、浮力のせいで深くまで潜ることができないからだそう。
近くにいるのはヒドリガモ。こちらはマガモのエサのおこぼれを狙っているのではないかとこと。
ヒドリガモもぴょこんとおしりを見せています。
よく観察すると、カモが潜る前には体が揺れていました。水面に波紋が広がっていますね。これは水を掻いて水中にエサを舞い上がらせているのだとか。
おでこの白い模様が印象的なこちらはオオバン。カモと似ていますがオオバンはツル目クイナ科。カモ目のカモとはエサを巡って争うこともある水鳥です。
こちらもやはりおしりを見せてエサを取ります。
しかし潜りが深めなためか水しぶきがかなり飛んでいます。カモよりちょっと激しいかもしれません。
おしりがカワイイ水鳥たちのエサ取り。興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ジタバタしている足元もとてもキュートです。
視聴者のコメント
・かわいい
・おしりたすかる
・わかる
・足かわいい
・これはよい
・足ばたがたまらん