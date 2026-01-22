¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 7°Ì¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¡×¤ÇÀÄ¿§¤Î¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Áª¼ê
¿·Ç¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤äÀ®¿Í¼°¤Ê¤É¡¢1·î¤Ï¿¶Âµ¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤µ¨Àá¡£½÷»Ò¥×¥í¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¡×¤Ç¡¢¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤ÏÃ¯¤«¡×¡¢»¨»ï¡ØALBA¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£7°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¿ûÉö²Ú¤À¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú7°Ì¡Û¿ûÉö²Ú7°Ì¤ÏºòÇ¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¿ûÉö²Ú¡£³«ËëÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤ÇºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢³«Ëë¤«¤é2ÀïÏ¢Â³¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¡¢Âè°ì²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò1°Ì¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢9·î¤Î¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï16²ó¤ò¿ô¤¨¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï4°Ì¡£ºÇ½ªÀï½ªÎ»¸å¤â¡ÖHitachi 3Tours Championship¡×¤ÇMVP¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿¶¶½¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¡×¤â¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦Ãæ¤Ç¡Ö³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼ÂÎÏ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¾Þ¶â½÷²¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¡£º£Ç¯¡¢À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¡£¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿û¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÀÄ¥á¥¤¥ó¤ÎÃåÊª¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇØ¤Î¹â¤µ¤ä¹õÈ±¤ÇÆüËÜÈþ¿Í¡£ÃåÊª¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃåÊª¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿¶Âµ»Ñ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä°ìÈÖ¡È¤Ï¤ó¤Ê¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
