天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会（20日〜25日、東京体育館）

全日本卓球選手権が20日に開幕。ジュニア女子シングルスに今大会最年少の10歳で出場した平賀春香選手が試合後の思いを語りました。

鹿児島の光香TTCに所属している平賀選手。憧れの選手に「伊藤美誠選手」をあげ、初の舞台である全日本選手権に挑みました。

平賀選手は初戦、愛み大瑞穂高校の松本愛莉選手と対戦。第1ゲームは惜しくも落としますが、第2ゲームはデュースにもつれ込む接戦となります。10歳らしからぬフォアハンドの強打をいくつか決めるも、あと一歩が届かず、0-3(6-11、10-12、4-11)で初戦敗退となりました。それでも最年少として見事な奮闘を披露しました。

平賀選手は試合を終え、インタビューに登場。試合を終えた感想について聞かれると、「相手が強くて、何していいかわからなくて、練習してきたことを出せなかった」とコメント。

初の全日本選手権を経験し、会場の大きさや人の多さに「緊張した」と語ります。今後に向けては、「いっぱい練習していろんな人に勝ちたい」と意気込みを語りました。