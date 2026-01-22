沖縄出身で通算１１９勝を挙げた広島ＯＢの安仁屋宗八氏が、今オフにＦＡ宣言から残留を決断した同郷の後輩、ソフトバンク・東浜巨投手にエールを送った。

沖縄出身者としてプロ初勝利を挙げたレジェンドは「わしのあとに１００勝をするのは東浜だと思っていた。学校（沖縄尚学）の後輩でもあるし、まずは３桁の１００勝を目指してほしい。そして、わしを追い越すくらいやってほしいね」と期待を込めた。

プロ１４年目を迎える東浜は、２０１７年に１６勝を挙げて最多勝を獲得。ここまで１３年間で通算７６勝を積み重ねてきた。１００勝まではあと２４勝となっている。

世代を超えて２人を結ぶ象徴的な記録もある。安仁屋氏は１９６６年７月３１日の巨人戦で九回２死から黒江に安打を許し、ノーヒットノーランを逃した。一方、東浜は２０２２年５月１１日の西武戦でノーヒットノーランを達成。沖縄出身者で初の快挙を成し遂げた。

近年は登板機会が減少し、２５年は７試合に先発して４勝２敗、防御率２・５１と、限られた登板ながら結果を残した。ウエスタン・リーグでは７勝、防御率１・８５と安定した成績を残しており、内容面では健在ぶりを示している。

０７年の選抜大会で優勝投手となり、進学した亜大では１年春からリーグ戦に登板。１２年度ドラフト１位でソフトバンクに入団した。１３年、広島がオープン戦で福岡ドームを訪れた際、評論家として来場していた安仁屋氏を訪ね、三塁側ベンチであいさつを交わした。以降、球場で顔を合わせるたびに、同郷で高校の先輩でもある安仁屋氏にあいさつをする関係が続いている。

６月に３６歳となる東浜は、安仁屋氏の通算１１９勝まで４３勝と高いハードルが残る。それでもレジェンドは「まだまだ分からんよ」と後輩の奮起に期待を込めた。

安仁屋氏は沖縄高（現沖縄尚学）時代、高校野球で初めて南九州大会を勝ち抜いて甲子園に出場した。「今は高校野球でも全国優勝したり、優勝候補になったりする」と、沖縄球界のレベル向上を感慨深く語る。

広島入団時の１９６４年にはパスポートが必要だった。言葉や食べ物など沖縄と本土のハンディを背負いながらプレーし、入団５年目には２３勝を挙げた。

沖縄出身者のパイオニアとして野球殿堂の候補にも挙がる安仁屋氏は「東浜の次には宮城（オリックス）もいるかな。まだ若いし、わしの数字を追い越してほしい」と、通算４９勝の左腕にもエールを送る。

東浜、宮城へと続く沖縄投手の系譜。元祖「沖縄の星」は、後輩たちが自らの数字を塗り替える日を心待ちにしている。

【沖縄出身投手勝利数ベスト５】

１位 安仁屋宗八（広島〜阪神〜広島）１１９勝

２位〇東浜 巨（ソフトバンク）７６勝

３位 新垣 渚（ダイエー、ソフトバンク〜ヤクルト）６４勝

４位 仲田幸司（阪神〜ロッテ）５７勝

５位〇宮城大弥（オリックス）４９勝

〇は現役

※沖縄生まれ兵庫県育ちの伊良部秀輝は日米通算１０４勝