今井美樹、約8年ぶりアルバムよりさだまさし提供曲を先行配信 PVも同時公開
歌手デビュー40周年となる今年、約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』（2月11日発売）をリリースする今井美樹。同アルバムに収録される新曲「美しい場所 〜Final Destination〜」の先行配信がスタートし、プロモーションビデオも公開された。
【動画】さだまさし＆布袋寅泰も登場！「美しい場所 〜Final Destination〜」PV
同曲は、さだまさしが今井に初めて提供した楽曲で、さだ自身もヴァイオリンとコーラスで参加している。さらに、今井の夫である布袋寅泰もギターとコーラスで参加。プロモーションビデオでは、さだと布袋が揃ったレコーディング風景が収められている。
また、アルバム『smile』の発売を記念した特設サイトでは、今作に参加した川江美奈子、河野圭、さだまさし、鈴木康夫、諸見里修からのコメントが新たに公開された。
アルバム発売後には、全国ツアー『今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜』の開催も予定されており、5月16日の埼玉・サンシティ越谷市民ホール公演を皮切りに、8月6日の東京・東京国際フォーラム ホールAまで、全国23ヶ所・全25公演が行われる。アルバム『smile』には、ファンクラブ先行に次ぐ「プレミアム・リザーブチケット先行抽選受付」用シリアルナンバーが封入特典として付属する。
■さだまさし コメント
「美しい場所」に寄せて
果たしてあの爽やかで都会的な今井さんの歌世界と、僕の世界がマッチするのか最初は不安でしたが、プロデューサーの布袋さんと最初に話したときの「助言」というか「夢」に背中を強く押されて書き上げました。Final Destination（最終目的地）はどんな人生にもあるでしょうか、或いは必死で生きる中で突如出会うものなのでしょうか。しあわせの青い鳥は実はいつも近くに居る。僕はそれを信じたいと思います。
■布袋寅泰 コメント
『smile』は、
今井美樹がデビューしてから今日に至るまで、
彼女を支え続けてきた作家やミュージシャンたちと共に作り上げたアルバムだ。
デビューアルバムを手がけた佐藤準さんから、
現在の今井美樹バンドを率いる河野圭さん。
岩里祐穂さんや川江美奈子さんといった、
彼女の歌に寄り添い続けてきた言葉の作り手たち。
そこに、吟遊詩人のさだまさしさん、
そして今を生きる若い世代のミュージシャンたちが、
今井美樹の大きな節目を祝うために集まってくださった。
年齢を重ねたからこそ辿り着いた、
優しさと逞しさを併せ持つ笑顔。
その笑顔には、
涙も、葛藤も、喜びも、悲しみも、
すべてを抱え、乗り越えてきた人だけが放つ光がある。
今井美樹は、頑固だ。
折れない。
もし、ポキっと折れずにしなることを
“しなやか”と呼ぶのなら、
それは間違いなく、強さだ。
ジャケットに写る振り向きざまの笑顔は、
これまで歩んできた時間と、
これから続いていく未来を、そのまま映している。
『smile』は、
アーティスト今井美樹の“今”を、
最も誠実なかたちで刻んだアルバムだと思う。
おめでとう。
よくぞ、ここまで頑張った。
このアルバムを聴くすべての皆さんが、笑顔になりますように。
