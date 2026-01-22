お笑いコンビ・デンジャラスのノッチが２１日、日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」に出演。次女が小学生の時に、全国模試で総合１位になったと明かしたところ、ハライチ澤部佑が賢い子を持つ芸人の共通点を指摘した。

ノッチは、次女が小学生の時に、全国模試で約１４万人中、総合１位になったといい「たまたまなんですけど」と謙そん。「それがネットニュースになって親子で仕事のオファーが来るようになった。それで娘にお願いするんです。お父さんと一緒に出てくれますか？って。そしたらいいよって。私断ったら、お父さんの仕事なくなるでしょ？って。真顔で言われた」とコメントした。

するとＭＣの千鳥・ノブが「（パパ企画の）第１弾をやったときに、ダンディ坂野さんが全く同じエピソードを。息子さんもめっちゃ賢くて、全国１位って」と昨年９月の放送を振り返り。

ハライチ澤部も「あと、Ｗエンジンのチャンカワイさんのお子さんがＭＥＮＳＡ会員（全人口の上位２％にあたる高いＩＱを持つ人だけが入会できる組織）とかね」といい、「一発屋の方のお子さんは…みたいな」と、賢い子の父の共通点を指摘。ノッチも「俺、一発屋にもなってないんですけどね」と笑っていた。