¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÅÂÆ²Æþ¤êÆ¨¤·¤¿ÂçÊªÁª¼ê°ìÍ÷¡¡£±°Ì¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°ì¶Ú¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆóÎÝ¼ê
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤Ïµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡ÖÉÔ¶ø¤ÎÂçÊªÁª¼ê¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤äÁ´À¹´ü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤ÏÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÎòÂå¶þ»Ø¤Î£×£Á£Ò£·£µ¡¦£±¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹âÆÀÉ¼Î¨£²¡¦£¹¡ó¤À¤Ã¤¿¥ë¡¼¡¦¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç£±£¹Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£³£¶£¹°ÂÂÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²°Ì¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç£²ÅÙ¤Î£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ò¤½¤ì¤¾¤ì£²ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥¤¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡ÊºÇ¹âÆÀÉ¼Î¨£²£³¡ó¡Ë¡¢£³°Ì¤Ë¤Ï£²£´£²£¸°ÂÂÇ¡¢£¶£²£²ÅðÎÝ¡¢£×£Á£Ò£¶£¸¡¦£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ãæ·ø¼ê¤Î¥±¥Ë¡¼¡¦¥í¥Õ¥È¥ó¡ÊÆ±£³¡¦£²¡ó¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò£²ÅÙ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¸½ÂåÌîµå¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¡ÊÆ±£²¡¦£´¡ó¡Ë¤¬£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶°Ì¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ì¶Ú£±£´Ç¯¡¢ÄÌ»»£²£±£µ£³°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£·ÎÒ¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼¡ÊÆ±£²£¸¡¦£²¡ó¡Ë¡££Í£Ö£Ð¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ÂÇÅÀ²¦¤ò£±ÅÙ¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¸°Ì¤Ï¡Ö£×£Á£Ò£¶£²¡¦£³¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¤ò¾å²ó¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿ÄÌ»»£±£¹£´¾Þ¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥³¡¼¥ó¡ÊÆ±£³¡¦£¹¡ó¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹°Ì¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ£¸ÅÙ¤ÎÌ¾¼ê¥¸¥à¡¦¥¨¥É¥â¥ó¥º¡ÊÆ±£²¡¦£µ¡ó¡Ë¡£ÄÌ»»£³£¹£³ËÜÎÝÂÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£±°Ì¤ÏÄÌ»»£²£°£´¾¡¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤Î£¸£¸Ç¯¤Ë£²£³¾¡£±£µ´°Åê£¸´°Éõ¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼¡ÊÆ±£±£±¡¦£²¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÌçÁ°Ê§¤¤¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆ±À¤Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¡¢Áª½Ð¤ÎÀµÅöÀ¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£