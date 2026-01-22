¡ÚAJCC¡ÛµÆ²Ö¾ÞÁÈ¤ò´Þ¤á¤¿£ÇⅠÁÈ¤¬·òÆ®¡ª·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡©¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹¤«¤é¸«¤ë²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ
¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥ー¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×(AJCC)¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹
22Ç¯¤Ë¤Ï£±～£³Ãå¤òÆÈÀê¡¢25Ç¯¤Ï£²¡¦£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕÁÈ¤¬¡Î£±¡¦£²¡¦£´¡¦£´¡Ï¤È¹¥Áö¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÂ¾¤ò¥êー¥É¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Î£±¡¦£³¡¦£°¡¦£·¡Ï¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ëµÆ²Ö¾ÞÁÈ¤ò´Þ¤á¤¿£ÇⅠÁÈ¤¬¡Î£µ¡¦£³¡¦£²¡¦29¡Ï¡£
¼ÂÀÓÇÏ¤Ï½Å»ë¤·¤¿¤¤¤¬¡¢³Ê²¼¤Î£³¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤â¡Î£±¡¦£°¡¦£²¡¦10¡Ï¤È·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£
°ìÊý¡¢£Ï£ÐÆÃÊÌÁÈ¤Ï¡Î£°¡¦£±¡¦£°¡¦18¡Ï¤È16Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë£³Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥ー¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×(AJCC)¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÃæ±û¶¥ÇÏ ½Å¾Þ¶¥Áö¥Çー¥¿BOOK 2026Ç¯ÅÙÈÇ¡Ù