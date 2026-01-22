　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.71　5.65　7.80　5.73
1MO　8.71　5.26　7.91　5.74
3MO　8.95　5.64　8.04　6.27
6MO　9.20　6.04　8.33　6.91
9MO　9.35　6.34　8.55　7.36
1YR　9.39　6.61　8.71　7.60

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.53　7.55　7.19
1MO　7.82　7.38　6.66
3MO　8.25　7.89　6.95
6MO　8.79　8.47　7.23
9MO　9.10　8.88　7.46
1YR　9.28　9.13　7.62
東京時間10:18現在　参考値

ドル円の短期ボラは、今日明日の日銀会合、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）をにらんで少し警戒感のある水準。