通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.71 5.65 7.80 5.73
1MO 8.71 5.26 7.91 5.74
3MO 8.95 5.64 8.04 6.27
6MO 9.20 6.04 8.33 6.91
9MO 9.35 6.34 8.55 7.36
1YR 9.39 6.61 8.71 7.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.53 7.55 7.19
1MO 7.82 7.38 6.66
3MO 8.25 7.89 6.95
6MO 8.79 8.47 7.23
9MO 9.10 8.88 7.46
1YR 9.28 9.13 7.62
東京時間10:18現在 参考値
ドル円の短期ボラは、今日明日の日銀会合、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）をにらんで少し警戒感のある水準。
