フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２２日、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判で、奈良地裁が求刑通り無期懲役の判決を言い渡したことを報じた。

スタジオには弁護士の若狭勝氏が出演。判決を若狭氏は山上被告について「少なくともですね、不遇な生い立ちがあるということ自体も、判決でも認めていると、そして、旧統一教会に対して、いろんな怒りとかいうのを抱いたということも理解ができるという前提のもとで。しかしながら、それでも、この犯罪、殺人という犯罪に至るということは、やはり非常に飛躍している、と。だから、そこの不遇な生い立ちっていう問題と殺人という…特に安倍さんを殺害するということには結びつかない、切り離して考えるべきだっていうのが、今回の判決の基本的なスタンスだと思うんです」と解説した。

続けて「検察側の主張をほぼ全面的に受け入れていると言ってもいいと思うんですよね」とし「この事件というのは、見方が多分、もう基本的に２つのスタンスがあると思うんです。我々一般人においても。この不遇な生い立ちをどう評価するか。でも、今回の判決は、その一方、こちら側のやはり、その切り離して考えるべきだということの立場に立っての判決であって、その立場に立てば今回の無期懲役という判決は、私としては理解できる、相当な判決だというふうに思います」と解説した。

さらに自身が述べた「２つのスタンス」について「少なくとも切り離すっていうのが意味合いとして、２つあって。まず、不遇の生い立ち。旧統一教会に対して恨みを抱いていたから、殺人というようなところに出ること自体はおかしいでしょうと、それ切り離すべきという立場が１つあるわけですから」とし「もう１つは、安倍さんに向かう殺意が…山上被告人が被告人質問の中でも、安倍さんは本当の敵ではないということを、被告人自身が認めているわけです。その言葉っていうのは、非常にやっぱり裁判員にとってみると、大きな影響があったんじゃないかと私は思うんですね。だから切り離すというのは、旧統一教会に対して怒りを抱いているけど、殺人というものに至るということは、それは切り離して考えるべきでしょう。というのが１つあるとともに。もう１つの切り離しっていうのは、旧統一教会に恨みを抱いていたとしても、今度は安倍さんっていうものに向かう。それもやっぱり切り離して飛躍があるんじゃないの？っていうような切り離しと言っても２つの意味合いの切り離しがあるんじゃないか思います」と説明した。