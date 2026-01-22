物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は昨年12月24日に亡くなった丹羽宇一郎さんを取り上げる。

【写真を見る】柔和な笑顔を浮かべる丹羽宇一郎さん

“掃除屋”を自負

1998年、伊藤忠商事の社長に就任した丹羽宇一郎さんは、決断と言行一致の経営者と注目を集めた。

当時、同社はバブル期に行った不動産事業への過剰投資が経営を圧迫していた。多大な不良資産を徐々に処理する先送りの策に対し、20世紀の問題を次の世紀に持ち越さない、と一気に膿を出し切る決断をする。

翌99年、3950億円もの特別損失を計上。負の一括処理にとどまらず、稼ぐ力の見直しも同時に行う。こうして2001年3月期の純利益は705億円と当時として過去最高を記録、業績の急回復まで実現した。

丹羽さんをたびたび取材したジャーナリストの小宮和行さんは振り返る。

「剛腕なワンマン経営者とは正反対。悪い要素を隠さず説明責任を果たし社員や関係先は危機を受け止めた。巨額の特別損失を発表した時、伊藤忠の株価は暴落どころか上昇した。丹羽さんは経営者に不可欠なのは情熱と倫理観といつも語っていました。熟慮して決断し構想を示そうが、信頼関係がなければ仕事は進まないと自戒していたのです。自分の使命は財務をきれいに整理し将来につなぐ“掃除屋”だと控えめでした」

発信力のあるトップ

39年、名古屋生まれ。生家は書店を営む。62年、名古屋大学法学部を卒業、伊藤忠に入社し上京。大豆など穀物を扱い猛烈に働く。

97年、副社長に就任。丹羽さんが中心となりファミリーマートへの資本参加を進め、社長になると過去の処理と攻めの経営を両立させた。コンビニのように消費者に近い分野に進出し、収益構造を変えたのだ。

「先見の明があり勝負師の一面もあった。決断、言動の源は読書でした。しかし、情報収集のためではないと言うのです。企業の最大の資産は人。でも同時に問題を起こすのも人だと、人について考えていた。さらに論理的な思考に読書は必要とも。事実、丹羽さんの話は簡潔明快で分かりやすく客観的なデータまで語る。話す際にメモを見ることもない。発信力のあるトップでした」（小宮さん）

読書のために電車通勤

取材で縁の深い「財界」主幹の村田博文さんは言う。

「社長になっても郊外から電車通勤を続けたのは読書の時間を確保するためでした。質素を好む姿勢を相手に強いず、夜の会食などには社長として当然参加する。だから帰宅は電車ではなく車なのです、とわざわざ言う律義で正直な人でした」

社員と直接対話を続けた。美辞麗句を嫌い、商社マンは金の匂いがしなければと儲けの大切さを説きつつ、良心に反するな、と訴える。

「部下に信頼されていない上司のせいで部署が活気を失っていないかと察知する。それは社長の役割だと目を配っていた」（小宮さん）

04年、長くとも社長は6年と公言した通りに退任。

「院政など敷かない。社を離れたらただのおじさんだと笑っていた」（小宮さん）

死ぬまで努力

10年、当時の民主党政権に請われ民間出身初の中国大使に。尖閣諸島を巡る発言が日本政府の公式な立場と合致せず問題視される。日本を代表する大使という立場なのに、経済人として両国をつないでおかなければとの信念が強く出過ぎた。

「伊藤忠は21年3月期に、純利益、株価、時価総額がいずれも業界で首位になり、財閥系商社を引き離した。中国大使時代の印象は残っても、丹羽さんの社長時代の改革が現在の成功の礎になっている」（村田さん）

死ぬまで努力だと、執筆活動を続けていた。

「働き方改革に対し、長時間労働を強いる悪質な経営者は問題だが、もっと働きたい人の意欲を奪ってはいけないと直言。仕事は人生そのものという主張は一貫していた。中流の質の高さが日本の企業や社会の強みだったのに損なわれてきた、との警鐘には実感が込もっていました」（小宮さん）

昨年12月24日、86歳で逝去。肩書や過去の成功にこだわらない人生だった。

「週刊新潮」2026年1月22日号 掲載